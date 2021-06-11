CHP'li Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başına geçtikten sonra skandallara imza atmaya devam ediyor. Bir yandan "temel atmama töreni" yaparak İstanbul Boğazı'nı ve Marmara Denizi'ni kirliliğe teslim eden İmamoğlu yönetimi diğer yandan da personelleri fişleyerek bir takım eğitimlere katılmalarını zorunlu kılıyor.
ZORUNLU LGBT EĞİTİMİ
CHP'li İmamoğlu'nun personele zorunlu kıldığı eğitimlerden biri "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" adı altında verilen LGBT eğitimleriydi. Sapkın bir zihniyetin tezahürü olan bir eğitimlere personelin katılmaları ise zorunlu kılındı.
FİŞLEME YAPILIYOR
Üstelik bu eğitimlere katılacak personelin TC kimlik numaraları da alınıyor ve adeta fişleme yapılarak katılmayan personellere idari yaptırımın önü açılıyor.