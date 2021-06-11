KİTAPEVLERİ DE DESTEK VERİYOR

İnternet üzerinden verilen eğitimle ilgili İBB'nin kendisine bağlı kitapevleri de harekete geçmiş durumda. Bu kapsamda İstanbul Kitapçısı'nda pek çok kitap ve dergi mağazalardan ve internet sitesinden satışa sunuldu.