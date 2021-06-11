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    • 11.06.2021 12:28
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    CHP'li İBB'nin personele zorunlu tuttuğu eğitiminin maliyeti 58 bin lira

    CHP'li , personeline eğitimlerine katılmalarını zorunlu kılmıştı. Katılan personellerin TC kimlik numaraları da alınarak fişlenmişti. Şimdi o eğitimlerin maliyeti ortaya çıktı. İBB, personele zorunlu tuttuğu lezbiyen, gay, biseksüel eğitimleri için 58 bin lira ödeme yaptı.

    LGBT eğitiminin İBB'ye maliyeti
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    CHP'li Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başına geçtikten sonra skandallara imza atmaya devam ediyor. Bir yandan "temel atmama töreni" yaparak İstanbul Boğazı'nı ve Marmara Denizi'ni kirliliğe teslim eden İmamoğlu yönetimi diğer yandan da personelleri fişleyerek bir takım eğitimlere katılmalarını zorunlu kılıyor.

    ZORUNLU LGBT EĞİTİMİ
    CHP'li İmamoğlu'nun personele zorunlu kıldığı eğitimlerden biri "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" adı altında verilen LGBT eğitimleriydi. Sapkın bir zihniyetin tezahürü olan bir eğitimlere personelin katılmaları ise zorunlu kılındı.

    FİŞLEME YAPILIYOR
    Üstelik bu eğitimlere katılacak personelin TC kimlik numaraları da alınıyor ve adeta fişleme yapılarak katılmayan personellere idari yaptırımın önü açılıyor.

        KİTAPEVLERİ DE DESTEK VERİYOR
        İnternet üzerinden verilen eğitimle ilgili İBB'nin kendisine bağlı kitapevleri de harekete geçmiş durumda. Bu kapsamda İstanbul Kitapçısı'nda pek çok kitap ve dergi mağazalardan ve internet sitesinden satışa sunuldu.

        EĞİTİM MALİYETİ 58 BİN LİRA
        Büyük tartışma yaratan bu eğitimlerin maliyetleri de ortaya çıktı. Buna göre İBB, LGBT'lilere yönelik "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi" için 58 bin lira ödedi.
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