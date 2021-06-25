Tarlabaşı Toplum Merkezi'nden Müslüman çocuklara LGBTİ sapkınlığı ve PKK propagandası!

Yurt dışından aldığı fonlarla İstanbul'un göbeğinde Müslüman çocukları hedef alan Tarlabaşı Toplum Merkezi, Türk, Kürt, Arap ve Roman çocuklara LGBTİ sapkınlığı ve PKK propagandası yapıyor.
2006 yılında kurulan Tarlabaşı Toplum Merkezi'yle, sapkınlıklarıyla bilinen 'Beraberce Derneği', KAOS GL gibi LGBTİ+ dernekler ortak çalışıyor, programlar düzenliyor. Sosyal medyadaki LGBTi+ hesaplar tarafından da desteklenen merkez, çocuklarla birlikte çıkardığı 'Parlayan Çocuklar' adlı dergide LGBTi+ ve PKK propagandası yapıyor, erkek çocuklarını etek giymeye, prenses olmaya teşvik ediyor.
ÇOCUK DERGİSİNDE PKK PROPAGANDASI
2014 yılında daha sonra İçişleri Bakanlığı tarafından genel güvenlik, asayiş ve kamu düzenini korumak amacıyla milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edildiği gerekçesiyle kapatılan 'Kürt Enstitüsü' işbirliği ile Kürtçe eğitimi veren merkezin bir diğer destekçisi de HDP Beyoğlu teşkilatı. Milat'ta yer alan habere göre Tarlabaşı Toplum Merkezi'nin 'Parlayan Çocuklar' adlı dergisinde 'Kobane Konuşmaları' yazısında çocukların ağzından PKK/PYD propagandası yapılırken burada da karşımıza C.S. adı çıkıyor.