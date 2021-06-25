Tarlabaşı Toplum Merkezi'nden Müslüman çocuklara LGBTİ sapkınlığı ve PKK propagandası!

ÇOCUK DERGİSİNDE PKK PROPAGANDASI

2014 yılında daha sonra İçişleri Bakanlığı tarafından genel güvenlik, asayiş ve kamu düzenini korumak amacıyla milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edildiği gerekçesiyle kapatılan 'Kürt Enstitüsü' işbirliği ile Kürtçe eğitimi veren merkezin bir diğer destekçisi de HDP Beyoğlu teşkilatı. Milat'ta yer alan habere göre Tarlabaşı Toplum Merkezi'nin 'Parlayan Çocuklar' adlı dergisinde 'Kobane Konuşmaları' yazısında çocukların ağzından PKK/PYD propagandası yapılırken burada da karşımıza C.S. adı çıkıyor.