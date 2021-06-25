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    • 25.06.2021 12:58
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    Tarlabaşı Toplum Merkezi'nden Müslüman çocuklara LGBTİ sapkınlığı ve PKK propagandası!

    Özellikle Müslüman çocukları hedef seçen LGBTi+’nin tuzaklarına her gün bir yenisi ekleniyor. Sinemadan dizilere, kitaplardan müziğe, kıyafetlerden sosyal medyaya her alanda eşcinsellik propagandasına rastlanan LGBT’i+yi empoze eden Tarlabaşı Toplum Merkezi çalışmalarında Suriyeli ve Türk çocuklarına sapkınlık aşılıyor. 27 Haziran’da ‘LGBTi+ çocuklar’ başlığıyla program hazırlayan merkez yıllardır zehir saçıyor. 8 Mart Dünya Kadınlar gününde yaptıkları yürüyüşte utanç verici müstehcen pankartlar açan ve ahlakdışı çizimleriyle tanınan C.S., merkezin kurucularından biri olarak çocuklara eğitim veriyor.

    Müslüman çocuklara LGBTİ propagandası!

    Yurt dışından aldığı fonlarla İstanbul'un göbeğinde Müslüman çocukları hedef alan Tarlabaşı Toplum Merkezi, Türk, Kürt, Arap ve Roman çocuklara LGBTİ sapkınlığı ve PKK propagandası yapıyor.



    2006 yılında kurulan Tarlabaşı Toplum Merkezi'yle, sapkınlıklarıyla bilinen 'Beraberce Derneği', KAOS GL gibi LGBTİ+ dernekler ortak çalışıyor, programlar düzenliyor. Sosyal medyadaki LGBTi+ hesaplar tarafından da desteklenen merkez, çocuklarla birlikte çıkardığı 'Parlayan Çocuklar' adlı dergide LGBTi+ ve PKK propagandası yapıyor, erkek çocuklarını etek giymeye, prenses olmaya teşvik ediyor.

    ÇOCUK DERGİSİNDE PKK PROPAGANDASI
    2014 yılında daha sonra İçişleri Bakanlığı tarafından genel güvenlik, asayiş ve kamu düzenini korumak amacıyla milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edildiği gerekçesiyle kapatılan 'Kürt Enstitüsü' işbirliği ile Kürtçe eğitimi veren merkezin bir diğer destekçisi de HDP Beyoğlu teşkilatı. Milat'ta yer alan habere göre Tarlabaşı Toplum Merkezi'nin 'Parlayan Çocuklar' adlı dergisinde 'Kobane Konuşmaları' yazısında çocukların ağzından PKK/PYD propagandası yapılırken burada da karşımıza C.S. adı çıkıyor.

        SAPIKLIK DİZ BOYU
        2015'te Fransız Kültür Merkezi'nde "LGBT Hakları için Farkındalık Projesi" kapsamında yapılan programa katılan Tarlabaşı Toplum Merkezi kurucularından LGBTİ+ savunucusu C.S. de "Yetişkin Heteronormativiteye Çocuk Bakışı" başlıklı bir konuşma yapmış. Tarlabaşı Toplum Merkezi'nde küçücük çocukların, gençlerin okuması için kütüphanelere KAOS GL'nin desteğiyle 'Biseksüel', 'Cinsellik Queer Güç', 'AIDS'li iğne', Yaşlı LGBTİ+ler ve diğer LGBTi+ kitapları yer alıyor.

        Reşit olmayan çocuklara da sözde eğ Büyükelçiliği, Sivil Toplum İçin Destek Vakfı, UNDP, IBM, EMpower, Consulate General of Sweeden ve SABANCI Vakfı, ICC, FES, Alman Uluslarası İşbirliği Kurumu(GIZ) desteklerken Tarlabaşı Toplum Merkezi'nin bağlı bulunduğu AçıkAçık'ın yönetim kurulunda ise Koç Üniversitesi, ÖRAV, Greenpeace, İstanbul Bilgi Üniversitesi gibi bilindik isim ve kuruluşlar yer alıyor.

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