CHP'li Sezgin Tanrıkulu yasağa rağmen yürüyüş yapan sapkın LGBT'lilere müdahale eden polisleri tehdit etti





Kolluk kuvvetlerine 'uyarıda' bulunduğunu ifade eden CHP'li vekil, "Bugünler geçtikten sonra kimse size sahip çıkmaz, soruşturmalar ve davalar açılır. Bu nedenle yürüyüşlere engel olmayın ve düzen içerisinde yapılmasını sağlayın" dedi.

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