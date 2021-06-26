CHP'li Sezgin Tanrıkulu yasağa rağmen yürüyüş yapan sapkın LGBT'lilere müdahale eden polisleri tehdit etti

Sapkın ilişkileri meşrulaştıran ve cinsiyetsiz bir toplum hedefleyen LGBT savunucuları, İstanbul'da gösteri yürüyüşü düzenlemek istedi.
Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde toplanarak slogan atanlara, İstanbul Valiliğinin kararı doğrultusunda polis ekipleri müdahale etti.
CHP'Lİ TANRIKULU POLİSLERİ TEHDİT ETTİ
CHP İstanbul vekili Sezgin Tanrıkulu ise LGBT'lilere müdahale eden polisleri hedef aldı.
Twitter hesabından paylaşım yapan Tanrıkulu, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında İstanbul Valiliği tarafından alınan kararı hiçe sayarak, toplantı ve gösteri yürüyüşünün anayasal bir hak olduğunu savundu.