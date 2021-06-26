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    • 26.06.2021 22:00
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    CHP'li Sezgin Tanrıkulu yasağa rağmen yürüyüş yapan sapkın LGBT'lilere müdahale eden polisleri tehdit etti

    İstanbul Valiliği'nin aldığı gösteri ve yürüyüş yasağına rağmen Beyoğlu'nda toplanan sapkın LGBT savunucularına polis müdahale etti. CHP'li Sezgin Tanrıkulu, bu olay üzerine polisleri hedef aldı, "Kolluk kuvvetini uyarıyorum, bugünler geçtikten sonra size kimse sahip çıkmaz" ifadeleriyle tehdit etti.

    CHP'li SİHA Sezgin'den polislere alçak tehdit

    Sapkın ilişkileri meşrulaştıran ve cinsiyetsiz bir toplum hedefleyen LGBT savunucuları, İstanbul'da gösteri yürüyüşü düzenlemek istedi.


    Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde toplanarak slogan atanlara, İstanbul Valiliğinin kararı doğrultusunda polis ekipleri müdahale etti.

    CHP'Lİ TANRIKULU POLİSLERİ TEHDİT ETTİ
    CHP İstanbul vekili Sezgin Tanrıkulu ise LGBT'lilere müdahale eden polisleri hedef aldı.

    Twitter hesabından paylaşım yapan Tanrıkulu, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında İstanbul Valiliği tarafından alınan kararı hiçe sayarak, toplantı ve gösteri yürüyüşünün anayasal bir hak olduğunu savundu.



        Kolluk kuvvetlerine 'uyarıda' bulunduğunu ifade eden CHP'li vekil, "Bugünler geçtikten sonra kimse size sahip çıkmaz, soruşturmalar ve davalar açılır. Bu nedenle yürüyüşlere engel olmayın ve düzen içerisinde yapılmasını sağlayın" dedi.

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        CHP'li SİHA Sezgin'den polislere alçak tehdit
        Haberler Güncel CHP'li Sezgin Tanrıkulu yasağa rağmen yürüyüş yapan sapkın LGBT'lilere müdahale eden polisleri tehdit etti