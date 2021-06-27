İşte koronavirüsün ciğerlerimize etkisinin en net görüntüsü! İki doz aşı olsanız bile Delta varyantı...

Hindistan'da salgının en yoğun olduğu dönemde ortaya çıkan Delta varyantı dünyanın bir numaralı gündemi olmaya devam ediyor. Şu anda küresel anlamda en baskın koronavirüs tipi olarak kabul edilen Delta varyantı bugüne kadar Türkiye de dahil 80'den fazla ülkede görüldü.
DELTA VARYANTINDA AŞI VE MASKE KONUSUNA DİKKAT!
Dünya Sağlık Örgütü tarafından (DSÖ) son günlerde yükseliş gösteren kovid Delta varyantı vakalarından sonra çok konuşulacak açıklamalar geldi. DSÖ yetkilisi aşılar ve maske kullanımı için flaş sözler sarf etti.
İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, DSÖ'den iki doz aşı olanların bile Delta varyantına karşı dikkatli olması gerektiği uyarısında bulunuldu.