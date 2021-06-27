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    • 27.06.2021 15:58
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    İşte koronavirüsün ciğerlerimize etkisinin en net görüntüsü! İki doz aşı olsanız bile Delta varyantı...

    Dünya 2 yıla yakın süredir koronavirüsle savaşırken hızla yayılan Delta varyantı kısıtlamalarını esneten ülkeleri yeniden alarma geçirdi. Koronavirüsün Delta varyantı ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunan DSÖ, iki doz aşı olanların bile Delta varyantına karşı dikkatli olması gerektiği uyarısında bulundu. Öte yandan koronavirüsün ciğerlerimize etkisinin en net görüntüsü de ortaya çıktı. İşte detaylar…

    Hindistan'da salgının en yoğun olduğu dönemde ortaya çıkan Delta varyantı dünyanın bir numaralı gündemi olmaya devam ediyor. Şu anda küresel anlamda en baskın koronavirüs tipi olarak kabul edilen Delta varyantı bugüne kadar Türkiye de dahil 80'den fazla ülkede görüldü.

    DELTA VARYANTINDA AŞI VE MASKE KONUSUNA DİKKAT!
    Dünya Sağlık Örgütü tarafından (DSÖ) son günlerde yükseliş gösteren kovid Delta varyantı vakalarından sonra çok konuşulacak açıklamalar geldi. DSÖ yetkilisi aşılar ve maske kullanımı için flaş sözler sarf etti.

    İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, DSÖ'den iki doz aşı olanların bile Delta varyantına karşı dikkatli olması gerektiği uyarısında bulunuldu.

        DSÖ'nün ilaç ve sağlık ürünlerinden sorumlu genel direktör yardımcısı Dr. Marangela Simao yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

        'Pek çok kişi iki doz Kovid-19 aşısı oldukları için kendilerini güvende hissediyor. Ancak iki doz aşı olsalar da insanlar kamuya açık alanda maske takmaya devam etmeliler.'

        AŞI TEK BAŞINA KORUMAYA YETMİYOR
        Artan Delta plus koronairüs varyantı vakaları ile ilgili açıklamalarda bulunan Simao, 'Aşı tek başına koruma sağlamıyor' dedi. İnsanların maske takmaya devam etmeleri ve havalandırılmış ortamlarda bulunmaları gerektiğinin altını çizen Simao sözlerine şöyle devam etti;

            'İnsanlar el temizliğine ve sosyal mesafeye önem vermeye devam etmeli ve kalabalıklardan uzak durulmalı.

            Ancak bu sözler Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC), açıklaması ile çelişiyor. Zira geçtiğimiz günlerde bir CDS yetkilisi 'Tam aşılı insanlar yüksek derecede korumaya sahipler' açıklamasına imza atmıştı.

            İlk kez Hindistan'da görülen delta varyantı, DSÖ tarafından 'şimdiye kadar tanımlanan varyantların en bulaşıcısı' olarak kabul ediliyor.

            Koronavirüs salgınında gerçekleşen mutasyonlar arasında B.1.617.2 olarak bilinen Delta varyantı, iki mutasyon taşıdığı için Hindistan Sağlık Bakanlığı tarafından 'çift mutant' olarak da adlandırılıyor.

            İŞTE KORONAVİRÜSÜN CİĞERLERE ETKİSİNİN EN NET GÖRÜNTÜSÜ!
            Hürriyet'te yer alan habere göre, Medical Park Göztepe Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Muhammed Keskin sosyal medyadan yabancı bir meslektaşının tedavisini gerçekleştirdiği, COVID-19 hastasının akciğerlerinden çıkarılan yüksek miktarda pıhtıyı gösteren çarpıcı bir fotoğraf paylaştı.

            Yoğun bakımda yatan COVID-19 hastalarının yüzde 30'unda pıhtı görülürken, aşı olanlarda pıhtı riskinin yüz binde 3 olduğunu söyleyen Doç. Dr. Keskin, "Bu görüntüyü özellikle paylaştım.Toplum aşılardan ciddi anlamda tedirginlik duyuyor ancak 'Yağmurdan kaçarken doluya tutulmak' diye bir deyim vardır. Küçük bir riskten kaçarken ölüm ile burun buruna geliyorlar" dedi.
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            Haberler Güncel İşte koronavirüsün ciğerlerimize etkisinin en net görüntüsü! İki doz aşı olsanız bile Delta varyantı...