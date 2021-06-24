Muharrem İnce'den CHP tespiti: Zavallı muhalefet, trilyonlarca lira hazine yardımı alıyorsunuz yaptığınız bir numara yok

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin il başkanlığının açılışını yapmak üzere Erzurum'a geldi. Parti binası önünde partililere seslenen İnce, partiyi esir alan CHP yönetiminin başarısızlıklarına değinerek sert sözler kullandı.
Parti içinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu koruyan uluslarası destekli bir kliğin gadrine uğradıktan sonra kurduğu partisiyle laik kanadın en güçlü ismi olan İnce çalışmalarına devam ediyor.
"BECERİKSİZ MUHALEFET"
Açılışta partililere ve vatandaşlara seslenen Muharrem İnce, Memleket Partisi için destek istedi.