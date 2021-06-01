Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 01.06.2021 15:41
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.06.2021 15:55
    ABONE OL

    PKK'nın sözcüsü ’li Sancar’dan muhalefete çağrı: "Hep birlikte hareket etmeliyiz"

    Eli kanlı terör örgütünün sözcüsü 'nin Eş Başkanı , dün katıldığı bir canlı yayında muhalefet partilerine “Ortak aday çıkaralım” diye seslenmesinin ardından bugün de "Ortak mücadele vermeliyiz. Hep birlikte hareket etmeliyiz" diyerek yeni bir çağrıda bulundu.

    Sancar’dan muhalefete çağrı: Ortak mücadele edelim

    Eş Başkanı , HDP'nin grup toplantısında konuştu. Muhalefet partilerine seslenen Sancar, 'ortak hareket etme' çağrısında bulundu.

    "GÜÇLERİMİZİ BİRLEŞTİRELİM" ÇAĞRISI
    Sancar, "Bu karanlık dönemden çıkış, güçlerimizi birleştirirsek hep birlikte mücadele edersek mümkündür. Biz HDP olarak üstümüze düşeni yapmak için elimizden geleni gayreti gösteriyoruz. Ortak demokrasi mücadelesi vermeliyiz" dedi.

    "ORTAK ADAY ÇIKARMALIYIZ"
    HDP'li Sancar, dün de katıldığı bir canlı yayında Cumhurbaşkanlığı seçimlerini işaret ederek muhalefetin ortak bir aday çıkarmak istemesinin iyi bir seçenek olacağını ifade etmişti. Sancar, "Ortak aday derken de isimleri değil ilkeleri tartışmalıyız. Muhalefetin ortak aday çıkarması iyi bir seçenek. İttifakı kim bozarsa büyük vebalin altında kalacaktır" demişti.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    CHP'li İBB'nin ödül tiyatrosu belgelerle deşifre oldu
    Haberler Güncel PKK'nın sözcüsü HDP’li Sancar’dan muhalefete çağrı: "Hep birlikte hareket etmeliyiz"