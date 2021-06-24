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    • 24.06.2021 23:47
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    Balıkesir'de Kerkük'teki patlamayla bağlantıları çıkan DEAŞ'lı terörist yakalandı!

    Balıkesir'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ şüphelisi bir kişi gözaltına alındı. Teröristin Kerkük'teki patlamadan sorumlu olduğu iddia edildi. Haberin detayları...

    AA
    İHA
    Kerkük'teki patlamayla bağlantılı DEAŞ'lı terörist...

    Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen bir şüpheliyi yakalama çalışması başlattı.

    Açıklamada, kent merkezinde yakalanan zanlının, Irak'ta DEAŞ terör örgütü içinde sözde emir olarak faaliyet gösterdiği, bubi tuzağı hazırlamak ve hazırlatmak çalışmalarında bulunduğu kaydedildi.

    Ekipler yaptıkları araştırmada yakalanan DEAŞ üyesinin Irak'ın Kerkük kentinde gerçekleştirilen bir patlatmadan da sorumlu olduğu yönünde bilgilere ulaştı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye çıkarılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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    Haberler Güncel Balıkesir'de Kerkük'teki patlamayla bağlantıları çıkan DEAŞ'lı terörist yakalandı!