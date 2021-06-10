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    • 10.06.2021 15:39
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    'yi yerin dibine soktu: "İktidar olsanız milleti perişan edersiniz"

    Genel Başkanı ,, 'li belediyelerin para tehditleriyle susturulan muhalefet basınının olduğunu ifade etti. Muharrem İnce, CHP'nin iktidar olması durumunda "milletin perişan olacağını" söyledi.

    Muharrem İnce CHP'yi yerin dibine soktu: İktidar olsanız milleti perişan edersiniz

    Son dakika haberi... 'den ayrılıp 'ni kuran , gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

    "HABER YAPMAYIN DİYE PARA VERİYORLAR"
    Muharrem İnce, muhalefet tarafından basın kuruluşlarının kontrol altında tutulduğunu ve Memleket Partisi haberlerinin yapılmaması için medyanın parayla tehdit edildiğini açıkladı.

    "İKTİDAR OLSANIZ BU MİLLETİ PERİŞAN EDERSİNİZ"
    Muharrem İnce, CHP'nin iktidar olması durumunda milletin anasını ağlatacağını söyledi.

    Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Muhalefet basını.. CHP'li belediyelerden para almamakla, genel merkezden para almamakla susturulmuş bir muhalefet basını var. Muharrem İnce'yi gösterirsen sana para vermeyiz... Siz AK Parti'den daha kötüsünüz. Çok daha kötüsünüz. Siz iktidar olsanız; bu milleti perişan edersiniz, anasını ağlatırsınız." şeklinde konuştu.

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    Haberler Güncel Muharrem İnce CHP'yi yerin dibine soktu: "İktidar olsanız milleti perişan edersiniz"