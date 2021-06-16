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    • 16.06.2021 23:19
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    ’den afişlerini indiren CHP'li ’a tepki: Senden o afişlerin parasını alacağım

    Son dakika haberleri... CHP'den ayrılarak Memleket Partisi'ni kuran partisinin il binasının açılışı için geldiği ’da afişlerini indirttiğini iddia ettiği CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ’a tepki gösterdi. İnce "İnce Memed gibi davran, Abdi Ağa gibi davranma. O afişlerin, bayrakların içinde belediyenin parası, rant parası yok; alın teri var. O otobüsteki bayraklarda avanta yok. Yürekli insanların parası var. Senden o afişlerin parasını alacağım. Abdi ağalara yer yok. Sen ne diye indiriyorsun benim afişimi? Bak lazım olurum sana bir gün unutma bunu." ifadeleriyle Karalar'a yüklendi.

    DHA
    İnce'den CHP'li Karalar'a tepki!

    CHP'den ayrılarak Memleket Partisi'ni kuran partisinin il binasının açılışı için geldiği 'da afişlerini indirttiğini iddia ettiği CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı 'a tepki gösterdi.

    Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Partisinin merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Bulvarı'ndaki il binasının açılışı için Adana'da partililerle buluştu.

    Açılış öncesi konuşma yapan İnce, Adana'ya büyük bir heyecanla geldiğini ve aynı coşkuyla çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

    KARALAR İNCE'NİN AFİŞLERİNİ İNDİRTTİ
    Burada konuşan İnce, parti çalışanlarının astıkları afişlerin Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tarafından zabıtalara talimat verilerek indirtildiğini iddia etti.

    'İNCE MEMED GİBİ DAVRAN, ABDİ AĞA GİBİ DAVRANMA'
    İnce, bunun kabul edilemez bir davranış olduğunu belirterek, "Zeydan Karalar, Muharrem İnce afişlerinden ne istiyorsun? Niye indirttin zabıtaya? Burası İnce Memed'in memleketidir. İnce Memed gibi davran, Abdi Ağa gibi davranma. O afişlerin, bayrakların içinde belediyenin parası, rant parası yok; alın teri var. O otobüsteki bayraklarda avanta yok. Yürekli insanların parası var. Senden o afişlerin parasını alacağım. Abdi ağalara yer yok. Sen ne diye indiriyorsun benim afişimi? Bak lazım olurum sana bir gün unutma bunu. Helal paraya dokunma çarpılırsın. En kısa sürede buraya tekrar geleceğim ve afişlerimi tekrar asacaksın, ben de göreceğim" ifadelerini kullandı.

    Adana'nın 'İtirazım var' diyenlerin memleketi olduğunu kaydeden İnce, Yalova doğumlu olduğunu ama ruhunun 'İtirazım var' diyenlerden olduğunu dile getirdi. Şimdiye kadar 52 kentte örgütlendiklerini anlatan İnce, yakın zamanda 81 ilde örgütlenme hedefinde olduklarını söyledi.

    İnce, konuşmasının ardından kurdele keserek partisinin il binasının açılışını yaptı.

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