Aceleleri biraz da bundan... Tabii sadece acele eden CHP veya İP yönetimi de değil, başta ABD olmak üzere "küresel dostları"nın da çok acelesi var. Onlar da Türkiye'yi Suriye'de, Libya'da, Doğu Akdeniz'de sıkıştırmak için içeride siyasetin gerilmesini, kaosa sürüklenmesini istiyor

İşte bu zeminde Millet İttifakı'nın 2023 seçimlerine nasıl gireceği meselesi tartışılıyor. Doğrusu bu tartışma da tamamen gündemi elde tutma çabasından başka bir şey değil. Daha vahimi, sokaktaki insan, muhalefet partilerinin ABD'li analizciler kadar bile Türkiye'nin dünyadaki yeriyle ilgilenmediğinin farkında.

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