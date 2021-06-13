İşte Mahmut Övür'ün yazısının ilgili bölümü:
ündemi hızla değişen bir Türkiye'de önümüzdeki iki yılda da çok şeyin değişeceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu nedenle muhalefetin erken seçim çağrısının veya aday aramasının gündemi meşgul etmekten başka bir anlamı yok.
Buna mecburlar, çünkü muhalefet hâlâ "güven" veremiyor ve sokakta hâlâ iktidarı değiştirecek bir rüzgârı esmiyor.
Tam tersine, zaman geçtikçe muhalefet partilerini, içeride yaşanacak derin sancılar korkutuyor.
Alın CHP'yi... Parti içinde yeni "dip dalgaları"nın oluşmaması için sürekli gerilim siyaseti izleniyor.
Muharrem İnce'den sonra bile parti içindeki kavga bitmiş değil. İş öyle bir noktaya vardı ki, toplumda dip dalga bekleyen CHP, kendi içinde yeni bir "dip dalga hareketi"yle karşılaştı.