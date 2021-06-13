Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 13.06.2021 09:24
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.06.2021 09:32
    ABONE OL

    Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür: CHP'de yeni dip dalga! gitti kavga bitmedi!

    CHP’deki parti içi gerilimlerin hala devam ettiğini söyleyen Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, “'den sonra bile parti içindeki kavga bitmiş değil. İş öyle bir noktaya vardı ki, toplumda dip dalga bekleyen CHP, kendi içinde yeni bir "dip dalga hareketi"yle karşılaştı” dedi.

    İşte Mahmut Övür'ün yazısının ilgili bölümü:
    ündemi hızla değişen bir Türkiye'de önümüzdeki iki yılda da çok şeyin değişeceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu nedenle muhalefetin erken seçim çağrısının veya aday aramasının gündemi meşgul etmekten başka bir anlamı yok.

    Buna mecburlar, çünkü muhalefet hâlâ "güven" veremiyor ve sokakta hâlâ iktidarı değiştirecek bir rüzgârı esmiyor.
    Tam tersine, zaman geçtikçe muhalefet partilerini, içeride yaşanacak derin sancılar korkutuyor.

    Alın CHP'yi... Parti içinde yeni "dip dalgaları"nın oluşmaması için sürekli gerilim siyaseti izleniyor.
    Muharrem İnce'den sonra bile parti içindeki kavga bitmiş değil. İş öyle bir noktaya vardı ki, toplumda dip dalga bekleyen CHP, kendi içinde yeni bir "dip dalga hareketi"yle karşılaştı.

        Aceleleri biraz da bundan... Tabii sadece acele eden CHP veya İP yönetimi de değil, başta ABD olmak üzere "küresel dostları"nın da çok acelesi var. Onlar da Türkiye'yi Suriye'de, Libya'da, Doğu Akdeniz'de sıkıştırmak için içeride siyasetin gerilmesini, kaosa sürüklenmesini istiyor
        İşte bu zeminde Millet İttifakı'nın 2023 seçimlerine nasıl gireceği meselesi tartışılıyor. Doğrusu bu tartışma da tamamen gündemi elde tutma çabasından başka bir şey değil. Daha vahimi, sokaktaki insan, muhalefet partilerinin ABD'li analizciler kadar bile Türkiye'nin dünyadaki yeriyle ilgilenmediğinin farkında.

        YAZININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!

        CHP'Lİ VEKİLDEN ÇOK KONUŞULACAK MİLLET İTTİFAKI ÇIKIŞI
        Öte yandan sadece CHP içinde değil, Millet İttifakı'nda da çatırdamalar başladı. CHP, İYİ Parti ve HDP'nin oluşturduğu Millet İttifakı'nda yaşanan huzursuzluk su yüzüne çıkmaya başladı. Liderlerin tüm açıklamalarına rağmen CHP'nin İYİ Parti'den rahatsız olduğu, bizzat CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin tarafından dile getirildi.

        CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, CHP Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı ve Ahmet Akın ile 20 ilçe başkanının da katıldığı toplantıda, ittifak ortağı İYİ Parti ile ilgili şok açıklamalarda bulundu.

        İYİ Parti'nin her geçen gün güçlendiğini ancak kendi partisinin yerinde saydığını vurgulayan CHP'li vekil, "Kendi elimizle İYİ Parti'yi güçlendiriyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin oy oranı standart, İYİ Parti ise durmadan oy kazanıyor ve artışta. İYİ Parti bizim rakibimizdir" dedi.

            Tartışma yaratan sözlerin ardından partililerin ikazlarına kulak asmayan Fikret Şahin, "Ne yapayım dışarı ses gidiyorsa, konuşmayalım mı?" ifadelerini kullandı.

            İYİ PARTİ VE CHP'LİLER SIK SIK KARŞI KARŞIYA GELİYOR
            Millet İttifakı'nın iki üyesi İYİ Parti ve CHP, teşkilatlar ve belediylerin yanı sıra vekillerin de açıklamaları ile sık sık karşı karşıya geliyor. İki taraftan da sert açıklamalar gelirken, genel başkanlar talimatları ile gerginlikleri önlemeye çalışıyor.

            İYİ Parti ile CHP arasında HDP'nin ittifaktaki yeri üzerinden de anlaşmazlıklar sık sık gündeme geliyor.

            Bu koşullarda ister mutfak sohbetleriyle Kılıçdaroğlu güzellemeleri yapılsın, ister "yan cebime koy" havasında Akşener öne çıkarılsın ya da "HDP ayrı aday çıkarmalı" densin sonuç değişmez. Hele HDP'lilerin buna öfkelenmelerinin hiçbir anlamı yok. Çünkü herkes biliyor, Kandil'in feryatlarının ayyuka çıktığı bir dönemde, HDP'nin aday dayatması ya da siyaset belirlemesi mümkün değil.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            3 yılda bir oluyor! Tercih yaparken dikkat
            Haberler Güncel Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür: CHP'de yeni dip dalga! Muharrem İnce gitti kavga bitmedi!