Marmara müsilaja boğulunca mı çark ettiniz? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Biyolojik arıtma lazım

SİLAHTARAĞA, AVRUPA'NIN 2. EN BÜYÜK KAPASİTELİ MEMBRAN ATIKSU ARITMA TESİSİ OLARAK PLANLANMIŞTI

Günlük 435 bin metreküp kapasitesiyle limitleri aşılmaya başlayan Yenikapı Ön Arıtma Tesisi'ne iletilen 8 ilçenin atık suyunu arıtması amacıyla planlanan Silahtarağa İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nin 2019'da projesi ihale aşamasına getirildi ve sonrasında iptal edildi.

İhale dosyasına göre maliyeti yaklaşık 632 milyon lira olan Silahtarağa, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ile geliştirilen yerli membran teknolojisi ile Avrupa'nın 2. en büyük kapasiteli Membran Atıksu Arıtma Tesisi olarak planlanmıştı.

Tamamı yer altına inşa edilecek şekilde projelendirilen Silahtarağa'nın üzeri ise halka açık spor tesisi, yeşil alan ve park olarak düzenlenecekti.