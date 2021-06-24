Marmara müsilaja boğulunca mı çark ettiniz? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Biyolojik arıtma lazım

Ekrem İmamoğlu'nun 2019'da Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'ndeki 'temel atmama' şovunun bir sonucu olan müsilaj Marmara Denizi'ni işgale devam ediyor.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 7 ilde başlattığı seferberlik tüm hızıyla devam ederken Bakan Kurum, toplamda ne kadar müsilaj temizlendiği Twitter hesabından açıkladı. Kurum, "Marmara Denizimizdeki müsilaj seferberliğimizin 16'ncı gününde 421 metreküp müsilajı temizleyerek düzenli depolama sahalarına gönderdik. 23 Haziran günü ile birlikte toplam 6 bin159 metreküp müsilajı Marmara Denizimizde temizledik. 23 Haziran itibarıyla illerimizde, İstanbul 2 bin 534 metreküp, Kocaeli 424 metreküp, Bursa 133 metreküp, Tekirdağ 153 metreküp, Balıkesir 631 metreküp, Çanakkale 648 metreküp, Yalova 1636 metreküp müsilajı 360 bölgedeki çalışmalarımızla bertaraf ettik" dedi.
Marmara Denizi müsilaj ile boğuşurken Kemal Kılıçdaroğlu'ndan halkın aklıyla dalga geçer gibi bir açıklama geldi.