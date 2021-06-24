Meral Akşener'den Lütfü Türkkan'ın darbettirdiği gazeteciye ilişkin pişkin açıklama: Ne yapalım şimdi? Ne yapayım ben?





PİŞKİN AÇIKLAMA: BEN NE YAPAYIM ŞİMDİ

Aileyi arayıp aramadığı ile ilgili soru üzerine ise Akşener "Ben niye arayacağım aileyi kardeşim. Benimle ne alakası var. İlgili arkadaşımız aileyi aradı, babasını aradı, amcasını aradı, şahsı aradı. Dövdüğü iddia edilen kişi şuan itibariyle tutuklu. Doğru bir şey mi? 'aferin iyi yaptı mı? diyorsanız hayır öyle bir şey doğru değil, yanlış. İlgili taraflar bununla ilgili dediler ki yanlıştır. Ne yapalım şimdi? Ne yapayım ben. Elbetteki yanlış elbette ki geçmiş olsun. Elbetteki görevini yapan insanlara saygı göstermek lazım. A haber bile olsa saygı göstermek lazım diğimi ?" ifadelerini kullandı.