Sağlık çalışanları izin yasağı ne zaman bitecek? 2021 sağlık çalışanları istifa yasağı ne zaman biter?

2021 sağlık çalışanları istifa yasağı ne zaman bitecek? Sağlık çalışanları izin yasağı ne zaman bitecek? Sağlık çalışanlarına uygulanan istifa kısıtlaması hakkında arama motorlarında sorgulama yapılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca imzasıyla 81 ilin sağlık müdürlüklerine yazı gönderildi. Alınan son karara göre, sağlık çalışanlarına uygulanan istifa yasağının ne zaman biteceği duyuruldu.