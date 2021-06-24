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    • 24.06.2021 17:34
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    Sağlık çalışanları izin yasağı ne zaman bitecek? 2021 sağlık çalışanları istifa yasağı ne zaman biter?

    2021 sağlık çalışanları istifa yasağı ne zaman biter? Sağlık çalışanları izin yasağı ne zaman bitecek? Koronavirüsle mücadele kapsamında sağlık personelinin istifa, emeklilik ve izin taleplerine sınırlama getirilmişti. Peki; sağlık çalışanları istifa ve izin yasağı ne zaman bitecek?

    takvim.com.tr
    Sağlık çalışanları izin yasağı ne zaman bitecek? 2021 sağlık çalışanları istifa yasağı ne zaman biter?

    2021 sağlık çalışanları istifa yasağı ne zaman bitecek? Sağlık çalışanları izin yasağı ne zaman bitecek? Sağlık çalışanlarına uygulanan istifa kısıtlaması hakkında arama motorlarında sorgulama yapılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca imzasıyla 81 ilin sağlık müdürlüklerine yazı gönderildi. Alınan son karara göre, sağlık çalışanlarına uygulanan istifa yasağının ne zaman biteceği duyuruldu.

    SAĞLIK ÇALIŞANLARI İZİN YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

    Sağlık çalışanlarına uygulanan istifa kısıtlaması 1 Temmuz itibarıyla kaldırılacak.

    Koronavirüsle mücadele kapsamında sağlık personelinin istifa, emeklilik ve izin taleplerine sınırlama getirilmişti.

    Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görevli hiçbir personelin salgın döneminde görevinden çekilme talebinin kabul edilmeyeceği bildirilmişti.

    Sağlık çalışanlarına yönelik bu kısıtlamalar yeniden düzenlendi.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca imzasıyla 81 ilin sağlık müdürlüklerine yazı gönderildi.

        Alınan son karara göre, sağlık çalışanlarına uygulanan istifa kısıtlaması 1 Temmuz itibarıyla kaldırılacak.

        Sağlık çalışanlarına uygulanan istifa kısıtlaması 1 Temmuz itibarıyla kaldırılacak.
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        Haberler Güncel Sağlık çalışanları izin yasağı ne zaman bitecek? 2021 sağlık çalışanları istifa yasağı ne zaman biter?