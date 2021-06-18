Siyasiler, Ankara'da 25 ilçede toplam 1425 mahalle bulunmasına rağmen Mansur Yavaş'ın sadece 3 mahallede kreş açmasına tepki gösterdi.

AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin, Mansur Yavaş'ın Adana Kozan'da kreş açılışına katıldığını hatırlatarak, "Kozan'a hayırlı olsun. Seçim öncesinde Ankara'nın her mahallesine bir hatta birden fazla kreş açma sözü vermiştiniz. Ankara'mızın 1421 mahallesi var, 27 ayda açtığınız kreş sayısı 3. Evet, sadece 3. Ha gayret, çoğu gitti azı kaldı!" ifadelerini kullandı.

ÜNAL: SEÇİM ÖNCESİ HER MAHALLEYE VAAD ETTİĞİ KREŞLERİ ZATEN GÖREMİYORUZ