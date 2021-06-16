CHP'li Mansur Yavaş'ın askıya aldığı proje Ankara'yı 10 dakikalık yağmurda sular altında bıraktı
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Mustafa Tuna döneminde başlayan Yenimahalle Ergazi Yağmursuyu Kolektörü işini askıya aldı. Önceki akşam on dakika yağmur yağdı, o bölgedeki işyerleri su altında kaldı. Sürücüler suya gömülen araçlarını ve içindeki eşyalarını kurtarabilmek için ter döktü.
16.06.2021 11:46
- Son Güncelleme: 16.06.2021 11:53
Yenimahalle Ergazi Atıksu ve Yağmursuyu Kollektör Hatları'nın da bulunduğu 7 proje
devam ederken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına Mansur Yavaş seçildi. Mustafa Tuna ve Mansur Yavaş'ın belediye
başkanlığı yaptığı dönemde ASKİ Genel Müdürü olan Prof. Dr. Cumali Kınacı, 10 Temmuz 2019 tarihinde sosyal paylaşım
sitesi Twitter'daki şahsi hesabından paylaşımda bulundu.