CHP'li Mansur Yavaş'ın askıya aldığı proje Ankara'yı 10 dakikalık yağmurda sular altında bıraktı

Önceki gün şiddetli yağışın etkili olduğu Yenimahalle'de yağıştan İvedik ve Ostim sanayi sitelerini etkilendi. Sağanak nedeniyle

bölgede bulunan çok sayıda araç sular altında kaldı. Sürücüler suya gömülen araçlarını ve içindeki eşyalarını kurtarabilmek

için çaba harcadı.