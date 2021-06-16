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CHP'li Mansur Yavaş'ın askıya aldığı proje Ankara'yı 10 dakikalık yağmurda sular altında bıraktı

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Mustafa Tuna döneminde başlayan Yenimahalle Ergazi Yağmursuyu Kolektörü işini askıya aldı. Önceki akşam on dakika yağmur yağdı, o bölgedeki işyerleri su altında kaldı. Sürücüler suya gömülen araçlarını ve içindeki eşyalarını kurtarabilmek için ter döktü.

16.06.2021 11:46 - Son Güncelleme: 16.06.2021 11:53
CHP'li Mansur Yavaş'ın askıya aldığı proje Ankara'yı 10 dakikalık yağmurda sular altında bıraktı

Önceki gün şiddetli yağışın etkili olduğu Yenimahalle'de yağıştan İvedik ve Ostim sanayi sitelerini etkilendi. Sağanak nedeniyle
bölgede bulunan çok sayıda araç sular altında kaldı. Sürücüler suya gömülen araçlarını ve içindeki eşyalarını kurtarabilmek
için çaba harcadı.

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CHP'li Mansur Yavaş'ın askıya aldığı proje Ankara'yı 10 dakikalık yağmurda sular altında bıraktı

Bölgede gözlük üretimi yapan bir fabrikayı da su bastı. Deposu su dolan fabrikada, makineler kullanılmaz hale geldi.
Şiddetli yağışın Yenimahalle Ergazi çevresinde etkili olması, Yenimahalle Ergazi Atıksu ve Yağmursuyu Kolektör Hatları yenileme işinin önemini gözler önüne serdi.

CHP'li Mansur Yavaş'ın askıya aldığı proje Ankara'yı 10 dakikalık yağmurda sular altında bıraktı

Mustafa Tuna, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde aralarında Mamak Boğaziçi Caddesi, Yenimahalle Ergazi'nin de bulunduğu 22 ayrı yerde Yağmursuyu Kolektör Hatları yenilemeyi planladığı öğrenildi. Planlanan 15 hat Mustafa Tuna döneminde yenilendiği bildirildi.

CHP'li Mansur Yavaş'ın askıya aldığı proje Ankara'yı 10 dakikalık yağmurda sular altında bıraktı

Yenimahalle Ergazi Atıksu ve Yağmursuyu Kollektör Hatları'nın da bulunduğu 7 proje
devam ederken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına Mansur Yavaş seçildi. Mustafa Tuna ve Mansur Yavaş'ın belediye
başkanlığı yaptığı dönemde ASKİ Genel Müdürü olan Prof. Dr. Cumali Kınacı, 10 Temmuz 2019 tarihinde sosyal paylaşım
sitesi Twitter'daki şahsi hesabından paylaşımda bulundu.

CHP'li Mansur Yavaş'ın askıya aldığı proje Ankara'yı 10 dakikalık yağmurda sular altında bıraktı

Kınacı, "Sık sık taşkınların meydana geldiği Yenimahalle Ergazi Atıksu ve Yağmursuyu Kollektör Hatları yenileme işi başlıyor. Batıkent Elektrokent Kavşağından Atlantis City AVM'ye kadar 1500 metre yağmursuyu ve 2771 metre atıksu hattı döşenecek. Çalışma 2 ayda bitecek" ifadelerini kullandı.