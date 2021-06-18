Halk TV muhasebesinin bahsettiği üst düzey yetkililerin kim olduğunu bilmediğini söylediler. Bizler varken rahat hareket edemiyorlar, rahat saçıp savuramıyorlardı. 21 sene şirketin muhasebesine baktım. Bizim dönemimizde BEL-PA'ya kesilen hiçbir faturanın üzerinde 'hizmet bedeli' diye baştan savma, yuvarlama ibareler kullanılamadı. Kesilen faturalarda tüm işler ayrıntılarıyla kalem kalem yazılırdı. Faturayı gören bir kimsenin aklında bir şüphe oluşmazdı. Şimdi istediğin yere istediğin kadar para ver, faturaya da 'hizmet bedeli' yaz, oldu bitti. Hizmet bedeli! Neyin hizmet bedeli? Nasıl bir hizmet? Bu hizmeti verirken ne kadar harcama yaptın da benden bu kadar para istiyorsun? Halk TV'nin yemek faturası örneğinde olduğu gibi, eski çalışanlara rağmen bu kadar rahat hareket edenlerin, şimdi sadece kendi partililerinden oluşan bir ekiple daha ne Halk TV faturaları ödeyeceğini kestirmek hiç de zor değil. Ama BEL-PA da kimsenin şahsi cüzdanı değil.