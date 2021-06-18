Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK), Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki BEL-PA AŞ'nin, Halk TV'ye 30 bin lira yemek ödemesi yaptığına ilişkin haberlerin ardından harekete geçtiği ve Halk TV hakkında inceleme başlatacağı öğrenildi.
"HALK TV'NİN ÜST DÜZEY YETKİLİLERİNİN YEDİĞİ YEMEĞİN BEDELİ"
2019 yılının Aralık ayında kesilen faturaya ilişkin BEL-PA şirketinin o dönem muhasebe müdürü olan ve seçim sonrası yeni yönetim tarafından görevine son verilen BEL-PA A.Ş. Eski Muhasebe Müdürü İlhan Göksu olaya ilişkin konuşmuştu.
Sabah'ın haberine göre İlhan Göksu, "Halk TV'den BEL-PA'ya 30 bin liralık fatura gönderilmişti. Halk TV'nin muhasebesini aradım ve faturanın aslında 'yemek faturası' olduğu, 'üst düzey yetkililerin yediği yemeğin bedeli' olduğu bilgisini aldım" ifadelerini kullanmıştı.
BEL-PA A.Ş. Eski Muhasebe Müdürü İlhan Göksu'nun açıklamaları şu şekilde idi:
İşlerden uzak tutulmaya çalışılsak da şahit olduğumuz olaylar oldu. Halk TV'den BEL-PA'ya 30 bin liralık fatura gönderilmişti. Fatura üzerinde sadece 'cinsi' bölümüne 'hizmet bedeli' ibaresi yazılı idi. Halk TV'nin muhasebesini aradım ve faturanın aslında 'yemek faturası' olduğu, 'üst düzey yetkililerin yediği yemeğin bedeli' olduğu bilgisini aldım. Tabii ki Halk TV'nin muhasebesi bu bilgiyi benimle paylaşırken 'Nasıl olsa bizim belediyenin muhasebesi' rahatlığı içindeydi. BEL-PA yönetimi ise Halk TV'nin kestiği 30 bin liralık faturadaki 'hizmet bedeli' ibaresini bana 'reklam bedeli' olarak açıkladı ve ödeme yapmamı istedi. Oysaki şirketin böyle bir reklam gideri yoktu. Ödeme yapmak zorunda kaldık.