Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, Ankara'da suya yüzde 80 zam yapmasına tepki geldi. AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Mansur Yavaş'ı eleştirerek, "Su zammı halkımıza anlatması gereken Sayın Mansur Yavaş'tır" dedi.
VAADİNDEN DÖNDÜ
Hakan Han Özcan, Mansur Yavaş'ın seçim öncesinde suya zam yapmayacağını ve hatta suda indirim yapacağını iddia ettiğini belirterek, şunları söyledi:
"Tabi seçimde vaat etmesi kolaydı. Belediye Başkanı seçilmesiyle suda indirim yapamayacağını anladı. Bu vaadinden döndüğünü sizlere göstermemek için de 3-4 aydır 'Barajlarda su azaldı, vahşi sulama yapılıyor' gibi türlü bahanelerle "Kademeli Su Tarifesi"ne geçmek üzere ABB meclis gündemine hazırladığı Su Zammı Paketini getiriyordu. AK Parti Grubu olarak Cumhur İttifakımızın diğer üyesi MHP Grubu ile de bu zamma ret vererek bu 'kademeli su tarifesine geçiş' görünümlü 'su zammı paketini' engelliyorduk."