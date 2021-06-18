e-Devlet üzerinden aşı randevusu nasıl alınır? e-Devlet Covid-19 aşı randevusu alma ekranı!

Ülkemizde uygulanan BioNTech ve Sinovac aşılarının tedariğinin sağlanmasının ardından öncelikle SGK'ya bağlı tüm çalışan ve işçilerin aşı randevusu alabileceği duyuran Bakan Koca dün Bilim Kurulu toplantısının hemen ardından bir müjde daha verdi ve 35 yaş üstü tüm vatandaşların koronavirüs aşı randevusu alabileceklerini duyurdu. Bu noktada, e-Devlet üzerinden aşı randevusu nasıl alınır? sorusu gündemde sıklıkla araştırılır oldu. İşte detaylar!