e-Devlet üzerinden aşı randevusu nasıl alınır? e-Devlet Covid-19 aşı randevusu alma ekranı!

Ülkemizde uygulanan BioNTech ve Sinovac aşılarının tedariğinin sağlanmasının ardından öncelikle SGK'ya bağlı tüm çalışan ve işçilerin aşı randevusu alabileceği duyuran Bakan Koca dün Bilim Kurulu toplantısının hemen ardından bir müjde daha verdi ve 35 yaş üstü tüm vatandaşların koronavirüs aşı randevusu alabileceklerini duyurdu. Bu noktada, e-Devlet üzerinden aşı randevusu nasıl alınır? sorusu gündemde sıklıkla araştırılır oldu. İşte detaylar!
E-DEVLET MHRS İLE AŞI RANDEVUSU ALMA İŞLEMİ
Aşı randevusu almak için öncelikle Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) girişi yapılması gerekiyor.
Karşınıza gelen ekranda E-Devlet ile giriş sağlayabileceğiniz butona tıklayabilirsiniz ya da üye ol butonuna basarak üye olabilerek giriş yapabilirsiniz.
Giriş yaptıktan sonra sağ tarafta yer alan "Hastane randevusu al" sekmesini tıklayınız.
"Genel Arama" seçeneğini işaretleyiniz.
"Covid-19 Aşı" seçeneğini işaretleyiniz.
Karşınıza çıkacak olan ekranda eğer sağlık çalışanı değilseniz "COVID-19 pandemik aşılaması için belirlenen öncelikli grupta değilsiniz. Yeni öncelikli gruplar eklendikçe durumunuz yeniden değerlendirilecektir." uyarısı çıkacaktır.
TELEFONDAN AŞI RANDEVUSU ALMA EKRANI
Telefondan aşı randevusu oluşturabilmek için Sağlık Bakanlığı MHRS sistemi olan 182 çağrı merkezini arayabilirsiniz. Ancak yoğunluk oluştuğu dönemlerde 182 çağrı merkezi hattı düşmemekte ve iletişimde problem yaşanabilmektedir.