Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 18.06.2021 18:14
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.06.2021 18:15
    ABONE OL

    e-Devlet üzerinden aşı randevusu nasıl alınır? e-Devlet Covid-19 aşı randevusu alma ekranı!

    Gündemde birçok kişi 'aşı randevusu nasıl alınır?' Sorusunun yanıtını merak edip araştırıyor. Ülkemizde uygulanan BioNTech ve Sinovac aşılarının tedariğinin sağlanmasının ardından öncelikle SGK'ya bağlı tüm çalışan ve işçilerin aşı randevusu alabileceği duyuran Bakan Koca dün Bilim Kurulu toplantısının hemen ardından bir müjde daha verdi ve 35 yaş üstü tüm vatandaşların koronavirüs aşı randevusu alabileceklerini duyurdu. Bu noktada, e-Devlet üzerinden aşı randevusu nasıl alınır? sorusu gündemde sıklıkla araştırılır oldu. İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    e-Devlet üzerinden aşı randevusu nasıl alınır?

    Ülkemizde uygulanan BioNTech ve Sinovac aşılarının tedariğinin sağlanmasının ardından öncelikle SGK'ya bağlı tüm çalışan ve işçilerin aşı randevusu alabileceği duyuran Bakan Koca dün Bilim Kurulu toplantısının hemen ardından bir müjde daha verdi ve 35 yaş üstü tüm vatandaşların koronavirüs aşı randevusu alabileceklerini duyurdu. Bu noktada, e-Devlet üzerinden aşı randevusu nasıl alınır? sorusu gündemde sıklıkla araştırılır oldu. İşte detaylar!

    E-DEVLET MHRS İLE AŞI RANDEVUSU ALMA İŞLEMİ

    Aşı randevusu almak için öncelikle Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) girişi yapılması gerekiyor.

    Karşınıza gelen ekranda E-Devlet ile giriş sağlayabileceğiniz butona tıklayabilirsiniz ya da üye ol butonuna basarak üye olabilerek giriş yapabilirsiniz.

    Giriş yaptıktan sonra sağ tarafta yer alan "Hastane randevusu al" sekmesini tıklayınız.

    "Genel Arama" seçeneğini işaretleyiniz.

    "Covid-19 Aşı" seçeneğini işaretleyiniz.

    Karşınıza çıkacak olan ekranda eğer sağlık çalışanı değilseniz "COVID-19 pandemik aşılaması için belirlenen öncelikli grupta değilsiniz. Yeni öncelikli gruplar eklendikçe durumunuz yeniden değerlendirilecektir." uyarısı çıkacaktır.

    E-DEVLET AŞI RANDEVUSU ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

    TELEFONDAN AŞI RANDEVUSU ALMA EKRANI

    Telefondan aşı randevusu oluşturabilmek için Sağlık Bakanlığı MHRS sistemi olan 182 çağrı merkezini arayabilirsiniz. Ancak yoğunluk oluştuğu dönemlerde 182 çağrı merkezi hattı düşmemekte ve iletişimde problem yaşanabilmektedir.

        SMS İLE AŞI RANDEVUSU ALMA

        SMS ile aşı randevusu almak için ASI boşluk TC Kimlik Numarası boşluk Kimlik Seri Numarası bilgilerini girerek 2023'e göndermek gerekecektir. Örnek;

        ASI 1234567890 3934
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Marmara’nın ilk rafting parkuru Orhaneli’de açıldı
        Haberler Güncel e-Devlet üzerinden aşı randevusu nasıl alınır? e-Devlet Covid-19 aşı randevusu alma ekranı!