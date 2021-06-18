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    Suç örgütü lideri 'a 75 yıl hapis cezası!

    Kocaeli'de 1994 yılında işlenen 3 farklı cinayetle ilgili hakkında dava açılan suç örgütü lideri 'a 75 yıl hapis cezası verildi. Karara itiraz eden Özcan, "Ben bu suçu işlemedim" iddiasında bulundu.

    DHA
    Suç örgütü liderine 75 yıl hapis!

    Kocaeli'de 1994 yılında işlenen 3 farklı cinayetle ilgili hakkında dava açılan suç örgütü lideri 'a 75 yıl hapis cezası verildi.

    Kocaeli'de 1994 yılında , ve 'in öldürülmesiyle ilgili ile suç örgütü lideri Hadi Özcan'ın Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın karar duruşması bugün görüldü.

    Suç örgütü lideri Hadi Özcan duruşmaya, 2020 yılında 'da yakalandıktan sonra gönderildiği Artvin Cezaevi'nden SEGBİS sistemi ile katıldı.

    Tutuklu sanık Zafer Yanık ise salonda hazır edildi. Duruşmada savunması alınan sanık Hadi Özcan, "Üzerime atılı suçu kabul etmiyorum. Ben maktul ve failleri tanımıyorum. Ben hayatımda bir tek Reşat Yüksel'i öldürdüm. Reşat benim çocukluk arkadaşımdı" dedi.

    "BEN BU SUÇU İŞLEMEDİM"
    Daha sonra dosyayı görüşen mahkeme heyeti, öldürülen 3 kişinin her biri için 25'er yıl olmak üzere sanık Zafer Yanık'a 'kasten öldürme' suçundan, Hadi Özcan'a ise 'kasten öldürmeye azmettirmek' suçundan 75'er yıl hapis cezası verilmesine hükmetti.

    Mahkemenin kararını duyan Hadi Özcan, mahkeme başkanına hitaben, "Yapmayın. Pişman olursunuz. Ben bu suçu işlemedim" dedi.

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