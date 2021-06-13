Osman Nuri Kabaktepe, CHP'li İBB'nin suya yüzde 50 zam istediğini duyan CHP'li ABB'nin de suya yüzde 80 zam yaptığını hatırlatarak, "Arada olan Ankara ve İstanbul'daki vatandaşlarımıza oluyor. Hizmette mücadele etmelerini çok isterdik ama zam konusunda yarışıyorlar" dedi.
Sabah'ın aktardığın göre Kabaktepe, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'a, "Bu yarış nereye varır dersiniz Başkanım?" şeklinde soru sordu.
ANKARA'DA SUYA YÜZDE 80 ZAM
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'da suya yüzde 80 zam yapmıştı.