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    • 13.06.2021 16:32
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    beklenen büyük depreme ne kadar hazır? CHP'li yeterince hazırlık yaptı mı?

    deprem kuşağında yer aldığı için büyük bir deprem riskiyle karşı karşıya kalabilir. Olası büyük ne megakentin yapı stoğu ne kadar dayanıklı? Bu konuda üzerine düşen sorumluluğu yerine getiriyor mu? canlı yayınına katılan Öğretim Görevlisi Prof. Dr. merak edilen soruların cevabını açıkladı.

    İstanbul büyük depreme ne kadar hazır?

    deprem kuşağında yer alıyor bu nedenle da olası büyük bir deprem riskiyle karşı karşıya...

    Ancak gelinen noktada yaklaşık 300 bin konutun acilen dönüşmesi gereken İstanbul'da istenilen seviyeye ulaşılamadı. İstanbul'da yaşanacak muhtemel büyük bir depremde en çok etkilenecek ilçeler, aynı zamanda en yoğun nüfusa sahip olan noktalar...

    İşte tam da burada Meclisi'nde AK Parti Grubu, Büyükşehir Belediye BaşkanI 'nun, le ilgili seçim vaatlerini yerine getirmediğini ifade ediyor...

    İBB AK Parti Grubunun bir diğer iddiası ise 2018 yılında yapılan bir anlaşma. Buna göre yla protokol imzalayan İBB Yönetimi, 6 ilçede yaklaşık dört bin bağımsız bölümün dönüşümünü üstlendi. Ancak bu konuda da herhangi bir adım atılmadı.

    Uzmanlar, şiddetli depremlerde yapı stoğunun sağlamlığının önemini vurguluyor.

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