Bahçelievler'de gece yarısı feci son: Yolun karşısına geçmeye çalışan yaya hayatını kaybetti

Olay, saat 23:30 sıralarında Bahçelievler Basın Ekspres Yolu Atatürk Havalimanı istikametinde meydana geldi.
İddiaya göre, 06 DS 8728 plakalı otomobil sürücüsü hızlı şekilde seyir halindeyken yolun karşına geçmeye çalışan Emsal Güli'ye(55) çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle yaya otoyolda metrelerce sürüklendi. Ağır şekilde yaralanan Emsal Güli, yerde yattığı esnada kendisini fark etmeyen 34 BZ 2618 plakalı otomobilin altında ezildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin Emsal Güli üzerinde yaptığı inceleme sonrası şahsın hayatını kaybettiği öğrenildi.
Olay yerine yakın yerde bulunan bir fabrikada bekçilik yapan Bayram Altın, ''İçerideydim bir baktım bir ses geldi. Takriben dedim herhalde araba vurdu birbirine, sonra biraz daha bekledik. Baktık kalabalıklar oluşunca adama vurduğunu da biz görmedik tabi.