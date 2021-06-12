AK PARTİ VE MHP NEDEN ÇEKİMSER KALDI?

9 aydır suya yapılmak istenen yüzde 80 zamma karşı direnen AK Parti ve MHP grubunun çekimser oy kullanmalarının sebebi ise CHP'nin zamdaki ısrarcı tutumu olduğu ifade ediliyor.

Dördüncü kez zam için teklifi Meclis'e getiren CHP grubu, AK Parti ve MHP grubunun yine itiraz etmesi durumunda, ilk 3 teklifte olduğu gibi bu teklifte de geri adım atmayacaktı.

AK Parti ve MHP grubu, CHP'nin zam teklifini reddetmek yerine karşı öneriyle gelmiş olsaydı bu kez de konu CHP grubu tarafından yargıya taşınacak.