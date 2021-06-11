CHP'li İmamoğlu'ndan İyi Parti'ye ikna kampı! Terörün siyasi ayağı HDP için otelde ağırlayacak



İYİ Parti milletvekilleri ve Genel İdare Kurulu üyelerini ikna için, İmamoğlu'nu sempatik gösterecek, "hedef odaklı" bir kamp planlandı. Sabah'ın haberine göre, bugün başlayacak 1.5 günlük ikna kampında, İmamoğlu İYİ Partililere projelerini anlatacak, günün sonunda da otelde ağırlayacak.