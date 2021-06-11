CHP'li İmamoğlu'ndan İyi Parti'ye ikna kampı! Terörün siyasi ayağı HDP için otelde ağırlayacak

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, HDP ile kurduğu yakın ilişkiden rahatsız olan İYİ Partili milletvekili ve yöneticilere ev sahipliği yaparak tepkilerini yumuşatmaya çalışıyor.
Millet İttifakı'nda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nu 2023'e hazırlamak üzere siyasal pazarlama faaliyetlerine hız verildi.
MİLLİYETÇİ KANADA MESAJ
Bu kapsamda, İmamoğlu'nun HDP ile yakın işbirliğinin İYİ Parti'deki milliyetçi kanatta yarattığı rahatsızlığın giderilmesi ana ilke olarak belirlendi.