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    • 10.05.2021 03:06
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    , 'ye ihanet edip - ve ile iş tuttuğunu işte böyle itiraf etti!

    Genel Başkanı 'dan skandal ihanet sözleri... Al, 'nin tetikçiliğini yapan ekranlarında 2018 yılında üyesi olduğu 'ye ihanet edip CHP, ve ile anlaşarak Abdullah Gül'ü aday göstermek istediklerini söyledi.

    takvim.com.tr

    Genel Başkanı 'dan skandal ihanet sözleri...

    Al, 'nin tetikçiliğini yapan ekranlarında 2018 yılında üyesi olduğu 'ye ihanet edip CHP, ve ile anlaşarak Abdullah Gül'ü aday göstermek istediklerini söyledi.

    BAŞKAN ERDOĞAN'A KARŞI CHP-HDP-İYİ PARTİ HAMLESİ
    İhanet ettiğini canlı yayında itiraf eden Ali Babacan, Başkan 'a karşı CHP-HDP ve İYİ Parti ile Abdullah Gül'ü aday gösterme girişiminde bulunduklarını fakat başarısız olduklarını ifade etti.

    MASANIN MERKEZİNDEKİ İSİM ALİ BABACAN 2019'DA İSTİFA ETMİŞTİ
    Ali Babacan, CHP-HDP ve İYİ Parti ile Abdullah Gül'ü aday gösterme girişimi sırasında 'masanın merkezinde ben vardım' diyerek ihanet ettiğini açıkca vurguladı.

    FARKINDA OLMADAN KARAKTERİNİ ÖZETLEDİ
    Eski milli futbolcu ve AK Partili Milletvekili , konuya ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Özalan, ''Ali Babacan, az önce 2018'de Abdullah Gül'ü ortak aday göstermek için CHP ile anlaştıklarını ama son anda başka bir partiyle pürüz çıktığını söyledi. Ali Babacan, Ak Parti'den 2019'da ayrıldı. Yani AK Parti üyesiyken CHP ile ittifak yaptı. Farkında olmadan karakterini özetledi.'' ifadelerini kullandı.

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    Haberler Güncel Ali Babacan, AK Parti'ye ihanet edip CHP-HDP ve İYİ Parti ile iş tuttuğunu işte böyle itiraf etti!