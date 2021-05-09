DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan skandal ihanet sözleri...

Ali Babacan, CHP'nin tetikçiliğini yapan Halk TV ekranlarında 2018 yılında üyesi olduğu AK Parti'ye ihanet edip CHP, HDP ve İYİ Parti ile anlaşarak Abdullah Gül'ü aday göstermek istediklerini söyledi.

BAŞKAN ERDOĞAN'A KARŞI CHP-HDP-İYİ PARTİ HAMLESİ

İhanet ettiğini canlı yayında itiraf eden Ali Babacan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a karşı CHP-HDP ve İYİ Parti ile Abdullah Gül'ü aday gösterme girişiminde bulunduklarını fakat başarısız olduklarını ifade etti.

MASANIN MERKEZİNDEKİ İSİM ALİ BABACAN 2019'DA İSTİFA ETMİŞTİ

Ali Babacan, CHP-HDP ve İYİ Parti ile Abdullah Gül'ü aday gösterme girişimi sırasında 'masanın merkezinde ben vardım' diyerek ihanet ettiğini açıkca vurguladı.

FARKINDA OLMADAN KARAKTERİNİ ÖZETLEDİ

Eski milli futbolcu ve AK Partili Milletvekili Alpay Özalan, konuya ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Özalan, ''Ali Babacan, az önce 2018'de Abdullah Gül'ü ortak aday göstermek için CHP ile anlaştıklarını ama son anda başka bir partiyle pürüz çıktığını söyledi. Ali Babacan, Ak Parti'den 2019'da ayrıldı. Yani AK Parti üyesiyken CHP ile ittifak yaptı. Farkında olmadan karakterini özetledi.'' ifadelerini kullandı.