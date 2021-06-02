''NE KADAR KOKUŞMUŞ HALDE OLDUKLARINI GÖRÜYORUZ''

Sadece makam, mevki için insanların ortaya koydukları bir değeri yokken, bu tip çok dürüst, çok ahlaklı 'temiz siyaset üzerine geldik, Türkiye'ye yeni şeyler sunacağız, Türkiye'yi daha demokratik, daha özgür yapacağız, siyasette yeni bir sayfa açıyoruz' diye ortaya çıkan insanların aslında ne kadar siyasetin içinde, siyasetten uzak çürümüş ve kokuşmuş bir halde olduklarını görüyoruz.

Abdullah Gül'ün açıklamalarında görünüyor, tezkereyi kerhen getirmemiş. Türkiye'nin nelerden geçtiğini hep beraber yaşadık. Aslında şunu görmek lazım; siyaset bir cesaret işidir, dürüstlük işidir. Eğer siyasetteyseniz, ülkeyi yöneten iktidar konumundaysanız gayet şeffaf ve net olup, Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı gibi 'Ben bu millet için kefenimi giydim, yola çıktım. İşin doğrusu neyse bunu yapmaktan geri durmam.'' diyen bir cesareti gösterebilmeniz lazım.