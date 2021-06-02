Ali Babacan'ın AK Parti'de siyaset yaparken muhalefetin ortak cumhurbaşkanı adayı çıkarması için çalıştığını çalıştığını söyleyerek ihanet itirafı yapmasının ardından bir skandal daha ortaya çıktı.
TEZKERE'NİN REDDİ İÇİN GİZLİ KULİS
2003'te dönemin Başbakanı Abdullah Gül, 1 Mart Tezkeresi'ne açıktan karşı çıkmamakla birlikte tezkerenin reddi yönünde kulis yaptığı ortaya çıktı.
Bir televizyon programında konuşan Siyaset Bilimci Mehmet Şahin, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 2003'teki Irak Tezkeresi'ni önce imzalayıp sonra Meclis'e sevk ettiğini, ardından tezkerenin reddi yönünde çalışma yaptığını anlattı.
Siyasette "2. Babacan Vakası" olarak anılan bu olaya ilişkin AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Leyla Şahin Usta çarpıcı ifadeler kullandı.