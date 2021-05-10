Ahmet Davutoğlu'nun Başbakan olduğu dönemde birkaç gün sonra bizi mesela Konya'da evine davet etmişti. Orada kendisini o makama getiren Sayın Erdoğan'a karşı yaptığı değerlendirmeler var.



Başkanlık sistemine karşı çıkışı var. Hatta ben kendisini de uyarmıştım orada. Biz bunları yazarsak ciddi sıkıntılar olur diye. Daha sonra yazılmamasını istemişti.