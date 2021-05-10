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    • 10.05.2021 17:31
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    AK Parti üyesiyken muhalefete çalışan 'a ihanet tepkisi: "Bu kumpastır"

    Genel Başkanı , 2018 yılında gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Abdullah Gül'ü desteklediğini, Gül'ün aday olması için CHP, HDP ve İP ile masaya oturduğunu itiraf etti. Babacan, o tarihte AK Parti üyesiydi. Yani kendi ağzıyla ihaneti itiraf etti. Konuya ilişkin gelişmeleri Ankara Temsilcisi ve Sabah yazarı yorumladı. Mahmut Övür, Babacan'ın ihanetine ilişkin "Ben bu kadarını hakikaten tahmin etmiyordum. AK Parti içerisinde bir kısım AKP’liler vardı. Onların yavaş yavaş da çekip gittiklerini gördük. Ama partinin içerisindeyken bu kadar imza vereceksin, yani Cumhurbaşkanı adayı olarak Erdoğan’ı göstereceksin ama arkaplanda gideceksin muhalefetle birlikte bir operasyonun içerisinde yer alacaksın. Bu kumpas. Bu inanılmaz bir şey. Buna şaşırmayacağız da neye şaşıracağız." dedi.

    Ali Babacan'a ihanet tepkisi: Bu kumpastır

    Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı'nın açıklamaları şöyle:

    "Bu itiraf şaşırtmadı. Çünkü malumun ilanı bu. Hepimizin bildiği bir takım gelişmeler bugün net olarak ortaya kondu. Belki şaşırtıcı olan şu: Göğsünü gere gere Ali Babacan'ın "Biz o günlerde şunları da yapmıştık" demesi. Alpay Özalan çok ciddi bir cevap verdi: "Karakterini özetlemiş" diye.



    "BEN HİÇ ŞAŞIRMIYORUM"
    Geçmişte bunların üzeri kapanıyordu, çok açık ve net ortaya konulmuyordu. Şimdi açıktan gösteriliyor. Aslında şaşırtıcı olan pek bir şey yok. Abdullah Gül'ün ortak aday olarak ortaya çıkmasından bahsediliyor. Ama Gül'ün daha Dışişleri Bakanı olduğu dönemde Sayın Erdoğan'a karşı yaptığı bazı konuşmalar var.

    Ahmet Davutoğlu'nun Başbakan olduğu dönemde birkaç gün sonra bizi mesela Konya'da evine davet etmişti. Orada kendisini o makama getiren Sayın Erdoğan'a karşı yaptığı değerlendirmeler var.


    Başkanlık sistemine karşı çıkışı var. Hatta ben kendisini de uyarmıştım orada. Biz bunları yazarsak ciddi sıkıntılar olur diye. Daha sonra yazılmamasını istemişti.



        Ben hiç şaşırmıyorum çünkü geçmişten beri bir takım sıkıntılar, karın ağrıları var. Onlar şimdi net olarak ortaya konuluyor. Erdoğan gerçekten iyi sabretmiş. Bu kadar sıkıntılı ismi iyi bir arada tutabilmiş. Bunlarla iyi yol yürüyebilmiş. Ali Babacan denildiği zaman benim aklıma şu geliyor: 10 yıl civarında bakanlık yaptı. Meclis'te sürekli ben de Meclis'teydim, gelir giderdi. Ben "Selamsız Ali Babacan" olarak değerlendiririm. Çünkü burnu havada, başı dik, kimseye selam vermeyen, kimseyle konuşmayan, adeta küçük dağları ben yarattğım havası içinde olan bir Ali Babacan vardı. Bu herkes için geçerliydi. Vekiller de kendisinden çok hazzetmezdi. Selam sabahı sevmezdi.



        Sabah yazarı Mahmut Övür ise "Ben bu kadarını hakikaten tahmin etmiyordum. AK Parti içerisinde bir kısım AKP'liler vardı. Onların yavaş yavaş da çekip gittiklerini gördük. Ama partinin içerisindeyken bu kadar imza vereceksin, yani Cumhurbaşkanı adayı olarak Erdoğan'ı göstereceksin ama arkaplanda gideceksin muhalefetle birlikte bir operasyonun içerisinde yer alacaksın. Bu kumpas. Bu inanılmaz bir şey. Buna şaşırmayacağız da neye şaşıracağız." şeklinde konuştu.

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        Haberler Güncel AK Parti üyesiyken muhalefete çalışan Ali Babacan'a ihanet tepkisi: "Bu kumpastır"