Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı'nın açıklamaları şöyle:
"Bu itiraf şaşırtmadı. Çünkü malumun ilanı bu. Hepimizin bildiği bir takım gelişmeler bugün net olarak ortaya kondu. Belki şaşırtıcı olan şu: Göğsünü gere gere Ali Babacan'ın "Biz o günlerde şunları da yapmıştık" demesi. Alpay Özalan çok ciddi bir cevap verdi: "Karakterini özetlemiş" diye.
"BEN HİÇ ŞAŞIRMIYORUM"
Geçmişte bunların üzeri kapanıyordu, çok açık ve net ortaya konulmuyordu. Şimdi açıktan gösteriliyor. Aslında şaşırtıcı olan pek bir şey yok. Abdullah Gül'ün ortak aday olarak ortaya çıkmasından bahsediliyor. Ama Gül'ün daha Dışişleri Bakanı olduğu dönemde Sayın Erdoğan'a karşı yaptığı bazı konuşmalar var.
Ahmet Davutoğlu'nun Başbakan olduğu dönemde birkaç gün sonra bizi mesela Konya'da evine davet etmişti. Orada kendisini o makama getiren Sayın Erdoğan'a karşı yaptığı değerlendirmeler var.
Başkanlık sistemine karşı çıkışı var. Hatta ben kendisini de uyarmıştım orada. Biz bunları yazarsak ciddi sıkıntılar olur diye. Daha sonra yazılmamasını istemişti.