Ali Babacan istifa için neden 2019'u bekledi? İhanetin perde arkasındaki sinsi plan

AK Parti üyesiyken Abdullah Gül'ün adaylığı için muhalefetle görüştüğünü itiraf eden Ali Babacan'a tepkiler sürerken yeni bir gelişme yaşandı. Öyle ki Ali Babacan'ın 2017 yılında Ankara'nın Beypazarı ilçesinde katıldığı bir toplantıda referanduma destek istemek bir yana AK Parti'yi yerden yere vuran açıklamalara imza attığı ortaya çıktı. Peki Ali Babacan'ın bu ahlak dışı siyasetinin perde arkasında ne var? Gelişmeleri Takvim yazarı Bülent Erandaç canlı yayında yorumladı.