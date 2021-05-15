Ali Babacan istifa için neden 2019'u bekledi? İhanetin perde arkasındaki sinsi plan

AK Parti üyesiyken Abdullah Gül'ün adaylığı için muhalefetle görüştüğünü itiraf eden Ali Babacan'a tepkiler sürerken yeni bir gelişme yaşandı. Öyle ki Ali Babacan'ın 2017 yılında Ankara'nın Beypazarı ilçesinde katıldığı bir toplantıda referanduma destek istemek bir yana AK Parti'yi yerden yere vuran açıklamalara imza attığı ortaya çıktı. Peki Ali Babacan'ın bu ahlak dışı siyasetinin perde arkasında ne var? Gelişmeleri Takvim yazarı Bülent Erandaç canlı yayında yorumladı.
Takvim yazarı Bülent Erandaç'ın açıklamaları:
"Ali Babacan 2. adamdır. Burada ipleri elinde tutan Abdullah Gül'dür. Bu ismin de proje bir isim olduğunu uzun zamandır biliyoruz. 2014 yılında Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra AK Parti Genel Başkanlığı'nı Ahmet Davutoğlu'na bıraktı.
Daha sonra anlaşıldı ki Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve Abdullah Gül planlı şekilde hareket eden, partinin içini karıştıran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı partiyi ele geçirmeye çalışan isimler olarak devreye çıktı. Bunlar tek başlarına hareket etmediler.
Abdullah Gül, derin Amerika ve Avrupa'nın proje adamıdır. 2014 yılında sonra Abdullah Gül'ün planları doğrultusunda parti içinde işlemler başladı. Ahmet Davutoğlu, CHP ile iş birliği yaparak belli bir tezgaha girmeye başladı. Derin Avrupa projesi dediğimiz olayla bağlantılı olarak.