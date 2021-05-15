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    • 15.05.2021 13:52
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    Ali Babacan istifa için neden 2019'u bekledi? İhanetin perde arkasındaki sinsi plan

    üyesi olmasına rağmen Abdullah Gül'ün adaylığı için muhalefetle görüştüğünü itiraf eden Ali Babacan, neden onuruyla istifa etmek yerine AK Parti'nin içinde kalarak siyasi tarihe geçecek bir ihanete imza attı? Türkiye'nin konuştuğu ihaneti yazarı canlı yayında yorumladı. Erandaç, "2018 yılında ABD, Türkiye'ye karşı ekonomik savaş başlatıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümeti başarısız gösterip 2019'daki seçimlere müdahale edebilmek için manipülasyonlar yapılıyor. bu manipülasyonları deşifre etmek için mücadele ediyor ama partinin içinde bulunan Ali Babacan tek kelime etmiyor. Bekliyorlar eğer bir hareket olursa ABD'den bir emir gelirse harekete geçecekler. Umduğunu bulamayınca istifa ediyor." dedi.

    Ali Babacan istifa için neden 2019'u bekledi?

    AK Parti üyesiyken Abdullah Gül'ün adaylığı için muhalefetle görüştüğünü itiraf eden Ali Babacan'a tepkiler sürerken yeni bir gelişme yaşandı. Öyle ki Ali Babacan'ın 2017 yılında Ankara'nın Beypazarı ilçesinde katıldığı bir toplantıda referanduma destek istemek bir yana AK Parti'yi yerden yere vuran açıklamalara imza attığı ortaya çıktı. Peki Ali Babacan'ın bu ahlak dışı siyasetinin perde arkasında ne var? Gelişmeleri Takvim yazarı Bülent Erandaç canlı yayında yorumladı.

    Ali Babacan istifa için neden 2019'u bekledi?

    Takvim yazarı Bülent Erandaç'ın açıklamaları:

    "Ali Babacan 2. adamdır. Burada ipleri elinde tutan Abdullah Gül'dür. Bu ismin de proje bir isim olduğunu uzun zamandır biliyoruz. 2014 yılında Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra AK Parti Genel Başkanlığı'nı Ahmet Davutoğlu'na bıraktı.

    Daha sonra anlaşıldı ki Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve Abdullah Gül planlı şekilde hareket eden, partinin içini karıştıran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı partiyi ele geçirmeye çalışan isimler olarak devreye çıktı. Bunlar tek başlarına hareket etmediler.

    Abdullah Gül, derin Amerika ve Avrupa'nın proje adamıdır. 2014 yılında sonra Abdullah Gül'ün planları doğrultusunda parti içinde işlemler başladı. Ahmet Davutoğlu, CHP ile iş birliği yaparak belli bir tezgaha girmeye başladı. Derin Avrupa projesi dediğimiz olayla bağlantılı olarak.

        2018'DE BAŞLATILAN EKONOMİK SAVAŞ
        Abdullah Gül, Ali Babacan'ın partinin içinde özellikle tutmuştur. 2018 yılında ABD Türkiye'ye karşı ekonomik savaş başlatıyor. Manipülasyonlar yapılıyor, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümeti başarısız gösterip 2019'daki seçimlere müdahale edebilmek için.

        "BERAT ALBAYRAK HAYATINI ORTAYA KOYDU"

        Berat Albayrak bu saldırılara karşı koymak için hayatını ortaya koyuyor, gece gündüz demeden çalışıyor. Berat Albayrak bu manipülasyonları deşifre etmek için mücadele ediyor ama partinin içinde bulunan Ali Babacan tek kelime etmiyor. Çünkü ne olduğunu gayet iyi biliyor.

        ABD'DEN BİR EMİR GELİRSE HAREKETE GEÇECEKLER
        Hem 31 Mart seçimleri hem 1 Haziran seçimleri bunların hepsinde AK Parti'nin içinde Ali Babacan. Bekliyorlar eğer bir hareket olursa ABD'den bir emir gelirse harekete geçecekler. Umduğunu bulamayınca istifa ediyor.

        Ali Babacan'ın 40 milletvekili ile ayrılacağı konuşuluyordu. Eğer 40 vekil ile ayrılsa bugün muhalefet parlamentoda üstünlük ele geçirecekti. Bunlar Ali Bacan'ı AK Parti'nin içinde tutarak olay çıkarmaya çalıştılar."

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