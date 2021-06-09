MEGAKENTİN KADERİ ERDOĞAN İLE DEĞİŞTİ

Sözen, 1994 yılındaki seçimde koltuğunu Recep Tayyip Erdoğan'a devretti. İstanbul'un kaderi de o tarihten itibaren değişti. Büyük bir değişim ve dönüşüm sürecine giren İstanbul'da, Recep Tayyip Erdoğan başkanlığı döneminde birçok sorun çözüldü.