1989 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Nurettin Sözen, görevde kaldığı süre boyunca İstanbul'un sorunlarına çözüm bulmak bir yana yenilerini ekledi.
İSTANBUL TARİHİNİN EN KÖTÜ BELEDİYE BAŞKANI
Dünyanın en güzel şehirlerinden olan İstanbul'u çöp dağları, susuzluk, Haliç'teki kötü kokular nedeniyle yaşanmaz bir yer haline getiren Sözen döneminde çöp dağlarında yaşanan patlamalar nedeniyle onlarca kişi de hayatını kaybetti.
MEGAKENTİN KADERİ ERDOĞAN İLE DEĞİŞTİ
Sözen, 1994 yılındaki seçimde koltuğunu Recep Tayyip Erdoğan'a devretti. İstanbul'un kaderi de o tarihten itibaren değişti. Büyük bir değişim ve dönüşüm sürecine giren İstanbul'da, Recep Tayyip Erdoğan başkanlığı döneminde birçok sorun çözüldü.