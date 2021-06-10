Son dakika: Rezervasyonlar iptal edildi, satışlar yüzde 70 düştü! Müsilaj o alanı da derinden etkiledi

Son dakika haberi... Marmara Denizi'nde bir süredir etkisini sürdüren ve deniz yaşamını derinden etkileyen müsilaj (deniz salyası) Marmara'daki turizmi ve balıkçılığı da vurdu. Adalar, Tekirdağ, Çınarcık, Bursa ve Erdek gibi turizm bölgelerinde rezervasyon iptalleri başladı.
SABAH'ta yer alan habere göre, Marmara Denizi'nde ortaya çıkan ve deniz salyası olarak bilinen müsilaj gıda alışkanlıklarını da sarstı. Deniz ürünlerine olan ilgi çıkan haberlerin ardından azaldı.
Balıkçı tezgâhlarında satışlar yüzde 70 düştü. En fazla zararı ise midye satıcıları ve bu alandaki zincir restoranları yaşadı. Uzmanların "midye yemeyin felç kalırsınız" uyarılarının ardından gerek sokak satıcıları gerekse de restoranlarda satışlar durma noktasına geldi.