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    • Ekonomi
    • 10.06.2021 07:00
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    • 10.06.2021 07:00
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    Son dakika: Rezervasyonlar iptal edildi, satışlar yüzde 70 düştü! Müsilaj o alanı da derinden etkiledi

    Son dakika haberi... 'nde bir süredir etkisini sürdüren ve deniz yaşamını derinden etkileyen müsilaj (deniz salyası) 'daki turizmi ve balıkçılığı da vurdu. , , , ve gibi turizm bölgelerinde rezervasyon iptalleri başladı.

    Turizme müsilaj darbesi

    Son dakika haberi... Marmara Denizi'nde bir süredir etkisini sürdüren ve deniz yaşamını derinden etkileyen müsilaj (deniz salyası) Marmara'daki turizmi ve balıkçılığı da vurdu. Adalar, Tekirdağ, Çınarcık, Bursa ve Erdek gibi turizm bölgelerinde rezervasyon iptalleri başladı.

    SABAH'ta yer alan habere göre, Marmara Denizi'nde ortaya çıkan ve deniz salyası olarak bilinen müsilaj gıda alışkanlıklarını da sarstı. Deniz ürünlerine olan ilgi çıkan haberlerin ardından azaldı.

    Balıkçı tezgâhlarında satışlar yüzde 70 düştü. En fazla zararı ise midye satıcıları ve bu alandaki zincir restoranları yaşadı. Uzmanların "midye yemeyin felç kalırsınız" uyarılarının ardından gerek sokak satıcıları gerekse de restoranlarda satışlar durma noktasına geldi.

        DENİZ VE OLTA BALIĞINA OLAN İLGİ DE AZALDI
        Müsilajın deniz canlıları üzerindeki etkileri net şekilde bilinmese de endişeler sürüyor.

        Öte yandan eskiden deniz ve olta balığına olan ilgi de azaldı. Tüketiciler, tercihlerini kültür balıkçılığı olarak da bilinen deniz çiftliklerine kaydırdı. Marmara'da balık çiftliği olmaması sebebiyle kendilerine olan ilginin arttığını doğrulayan Muğla Kültür Balıkçıları Derneği Başkanı İhsan Bozan, "Yaşanan durum gerçekten çok üzücü. Denizdeki besin tuzu kaldırabildiğinden çok fazla. Oksijen oranları da düşüyor. Görüntü olarak da insanlar musilajlar arasından çıkmış balıkları yemeyi tercih etmiyor. Balık tüketimi ve üretimi zamanla kültür balıkçılığına kayıyor. Marmara'da balık çiftlikleri bulunmuyor. Buradaki balıkçılık avlanma şeklindeydi. Umarız Marmara yeniden eski günlerine döner. Denizilerimizi en çok evsel ve sanayi atıkları kirletiyor" dedi.

        ASIL SIKINTININ AV MEVSİMİNDE


            Deniz salyasının Marmara'yı kuşatması ile birlikte balıkçı tezgâhlarında da sıkıntı yaşanıyor. Satışların yüzde 70 düştüğünü ifade eden balıkçılar olayın psikolojik etkilerden kaynaklandığını ifade ediyor.

            Henüz av mevsiminin başlamadığını, tezgâhlardaki balıkların geçen sezonun balıkları olduğunu aktaran balıkçılar, asıl sıkıntının av mevsiminin başlamasıyla yaşanacağını belirtiyor. Balıkçılar, sorun çözülmezse av mevsiminde balık da müşteri de bulmanın zor olacağı görüşünde.

            TURİZMİ DE VURDU
            Marmara             Denizi'nin turizm bölgeleri de endişeli. İstanbul, Adalar, Tekirdağ, Çınarcık, Bursa, Erdek de dahil olmak üzere tüm Marmara, yoğun müsilajın etkisi altında.

                Bölgedeki turizmcilerin verdiği bilgiye göre, çok sayıda rezervasyon iptal edildi. Müsilajın görüldüğü kıyılarda yazlık veya yatırım için ev alan, kiralamak isteyenler beklemeye geçti.

                'BALIK SADECE KIYIDA YAKALANMIYOR'
                Müsilajın                 balıkları zehirlediği iddiaları balıkçı esnafının satışlarını durma noktasına getirdi. İstanbul'da balıkçılık yapan Mustafa Hödük, "Pandemi ile birlikte kontrolsüz avlanma ve sonrasında deniz salyası olayı balıkçılara büyük darbe vurdu" dedi.

                Deniz salyasının her yıl olduğunu iddia eden Hödük, "Balık kimyasal olarak etkilenip zehirlenmez. Balıklar sadece kıyıda yakalanmıyor açıkta da yakalanıyor" diye konuştu. Karaköy Balıkçısı Kenan Demir ise balıkların kıyıdan 30-100 metre mesafede açıklarda yakalandığını belirterek, şöyle konuştu: "O yüzden deniz salyasından etkilenmesi mümkün değil. Vatandaşlar, gönül rahatlığı ile balık tüketilebilir. Denizin ve kıyıların kirliliğini balıklara yüklemesinler. Arıtmalar olsa bunlar yaşanmazdı. Bu sorumsuzluk balıkçılığı ve ülke ekonomisini olumsuz etkilemektedir."
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                Haberler Ekonomi Son dakika: Rezervasyonlar iptal edildi, satışlar yüzde 70 düştü! Müsilaj o alanı da derinden etkiledi