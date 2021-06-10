Son dakika: Rezervasyonlar iptal edildi, satışlar yüzde 70 düştü! Müsilaj o alanı da derinden etkiledi

Deniz salyasının her yıl olduğunu iddia eden Hödük, "Balık kimyasal olarak etkilenip zehirlenmez. Balıklar sadece kıyıda yakalanmıyor açıkta da yakalanıyor" diye konuştu. Karaköy Balıkçısı Kenan Demir ise balıkların kıyıdan 30-100 metre mesafede açıklarda yakalandığını belirterek, şöyle konuştu: "O yüzden deniz salyasından etkilenmesi mümkün değil. Vatandaşlar, gönül rahatlığı ile balık tüketilebilir. Denizin ve kıyıların kirliliğini balıklara yüklemesinler. Arıtmalar olsa bunlar yaşanmazdı. Bu sorumsuzluk balıkçılığı ve ülke ekonomisini olumsuz etkilemektedir."