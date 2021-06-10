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    • 10.06.2021 09:47
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    'li 'dan ve 'ye gözdağı: 'HDP ile işimiz yok' diyorlar bu büyük bir sıkıntı

    Son dakika haberi... 'li , 2023 yılında gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin konuştu. Burada ittifak ortakları ve 'nin tutumunu sert sözlerle eleştiren Paylan, "'HDP ile beraber misiniz?' diye sorduklarında 'Aman tövbe bizim HDP ile işimiz yok' diyorlar. Bu büyük bir sıkıntı" ifadelerini kullandı.

    HDP'li Garo Paylan'dan CHP ve İYİ Parti'ye gözdağı

    'de katıldığı canlı yayında, 2023 yılındaki seçimlere ve partilerine açılan kapatma davasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan 'li , "HDP'ye yapılan saldırı, aslında topyekün tüm muhalefete yapılan saldırıdır. Yeterli desteği gördüğümüzü söyleyemem. HDP devre dışı bırakılırsa bütün muhalefet kaybeder." dedi.

    "İYİ PARTİ İLE İTTİFAK OLMAKTAN HAZ DUYMUYORUZ"
    HDP'ye açılan kapatma davasına, muhalefetin gösterdiği tavrı da değerlendiren Paylan, "Bu kuru kuruya geçiştirilecek bir şey değil. Muhalefette bir cesaret eksikliği var. 'HDP ile beraber misiniz' diye soruyorlar, asıl bizim bunu sormamız lazım. Biz İYİ Parti ve CHP ile olmaktan çok mu haz duyuyoruz. İYİ Parti ile birçok konuda ayrışıyoruz. Ülkeyi bu uçurumun kenarından alma sorumluluğunu hep beraber alalım." şeklinde konuştu.

    "HDP İLE İTTİFAK MISINIZ DEYİNCE 'TÖVBE' DİYORLAR, BU BÜYÜK BİR SIKINTI"
    HDP ile ittifak yaptıklarını gizleyen ve 'yi sert sözlerle hedef alan Paylan, "'HDP ile beraber misiniz?' diye sorduklarında 'Aman tövbe bizim HDP ile işimiz yok' diyorlar. Bu büyük bir sıkıntı" ifadelerini kullandı.

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    Haberler Güncel HDP'li Garo Paylan'dan CHP ve İYİ Parti'ye gözdağı: 'HDP ile işimiz yok' diyorlar bu büyük bir sıkıntı