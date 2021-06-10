Göreve geldiğinden beri İstanbul'a yapmadığı hizmetlerle adından söz ettiren ve İstanbulluların tepkisini çeken CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bir tepki de Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç'tan geldi. Uluç, bugün kaleme aldığı yazısında, "Kaç yıl geçti aradan İmamoğlu?. Ve söyle, İstanbul halkının hepsinin hatırladığı ne yaptın?. "Her şey" değil, "Çok güzel olan bir, tek bir şey" söyle!." ifadelerine yer verdi.
İşte Hııncal Uluç'un bugünkü yazısı;
"Binali Bey'i de, İmamoğlu'nu da yakından tanırım. Hangisi kazanırsa kazansın, asıl kazanacak İstanbul olacaktır" demiştim. Beylikdüzü Belediye Başkanlığı sırasında yakından tanıdığım ve o ilçede yaptıklarına hayran olduğum İmamoğlu kazandı.
Mazbatasını ikinci defa ve kesin almasının haftasında buluştuk.
"Bak Başkan" dedim.. "Her şey çok güzel olacak" gibi harika bir slogan attın ortaya.. Şimdi bütün dikkatler sende.. Hemen çok kolay bir şey yap.. Ama halk çok sevsin.. Sana oy vermeyenler bile 'Bak geldi ve gelir gelmez de başladı' desinler.."
Kaç yıl geçti aradan İmamoğlu?.
Ve söyle, İstanbul halkının hepsinin hatırladığı ne yaptın?.
"Her şey" değil, "Çok güzel olan bir, tek bir şey" söyle!.
Geçen hafta sonu ilk defa cumartesi çıkma izni verilince bize, Ankara'dan gelen kardeşim Kemalleri de alıp Kuzguncuk'a gittik. Orası benim en sevdiğim kahvaltı yeridir. Yenecek şey her yerde var. Ama İcadiye Caddesi'ndeki manzara hiçbir yerde yok.
Benim manzaram "insan"dır çünkü.. Babamın Kuleli günlerinde cumartesi günleri piyasa yaptığı o caddede iki taraflı insan seli akar. Onların arasındaki masada oturmanın ve tavada köy yumurtası yemenin tadına doyulmaz.
Seçilmiştin. Bir ay falan olmuştu. Seni de davet ettim..
"Burada esnafın bir bölümüne yapılmış büyük haksızlık var. Gel, gör, düzelt" dedim.