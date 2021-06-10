

Geçen hafta sonu ilk defa cumartesi çıkma izni verilince bize, Ankara'dan gelen kardeşim Kemalleri de alıp Kuzguncuk'a gittik. Orası benim en sevdiğim kahvaltı yeridir. Yenecek şey her yerde var. Ama İcadiye Caddesi'ndeki manzara hiçbir yerde yok.



Benim manzaram "insan"dır çünkü.. Babamın Kuleli günlerinde cumartesi günleri piyasa yaptığı o caddede iki taraflı insan seli akar. Onların arasındaki masada oturmanın ve tavada köy yumurtası yemenin tadına doyulmaz.



Seçilmiştin. Bir ay falan olmuştu. Seni de davet ettim..



"Burada esnafın bir bölümüne yapılmış büyük haksızlık var. Gel, gör, düzelt" dedim.