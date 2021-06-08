Son dakika haberi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından aşılama programı hakkında bir duyuru yaptı.

Eğlence sektörüne müjde veren Koca, "Aşı programımızda bir grubun daha aşılanmasına başlıyoruz. Müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekipleri yarından itibaren aşı olmaya başlayabilecekler. Her geçen gün yeni meslek ve yaş grupları eklenerek ülkemizi en kısa sürede salgın gündeminden çıkaracağız. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin hızla devam eden aşılama sürecinde programa daha önce sağlık çalışanları, basın çalışanları, öğretmenler ve eğitim çalışanları dahil edilmişti.

Öte yandan koronavirüs aşısına ilginin artmaması durumunda masada yeni önlemler var. İlerleyen dönemde planlar arasında aşı yaptıranlara pozitif ayrımcılık uygulanması bulunuyor.