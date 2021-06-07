Son dakika haberine göre; 2019 yılının sonuna doğru Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını milyonlarca insanı öldürdü. Salgınla mücadelede en etkili yöntem ise aşı. Türkiye'de de ilk aşıyı 13 Ocak 2021'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca oldu. Ardından da sağlık çalışanlarına aşı süreci başladı. 2 . doz Sinovac aşısı olan sağlık çalışanları için yeni bir karar alındı.
SAĞLIK ÇALIŞANLARINA 3. DOZ AŞI
Buna göre; koronavirüsle mücadelede en ön safta yer alan ve canları pahasına mücadele eden sağlık çalışanlarına 3. doz koronavirüs aşısı yapılması kararı alındı.
3. DOZ AŞININ NEDENİ ANTİKORUN AZALMASI
Bu kararın alınmasında etkili olan neden ise 2 doz aşı sonrası vücuttaki antikor oranının 6 ay sonra azalmaya başlaması ve vücudun koronavirüse karşı direncinin düşmesi. İlk aşılanan grubun sağlık çalışanları olması nedeniyle de sağlık çalışanlarına 3. doz aşı kararı alındı.