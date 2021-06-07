Son dakika haberine göre; 2019 yılının sonuna doğru Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını milyonlarca insanı öldürdü. Salgınla mücadelede en etkili yöntem ise aşı. Türkiye'de de ilk aşıyı 13 Ocak 2021'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca oldu. Ardından da sağlık çalışanlarına aşı süreci başladı. 2 . doz Sinovac aşısı olan sağlık çalışanları için yeni bir karar alındı.