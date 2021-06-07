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    • 07.06.2021 12:45
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    • 07.06.2021 15:09
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    SON DAKİKA: çalışanlarına 3. doz aşısı yapılması kararı alındı

    Son dakika haberleri... 'de ve dünyada salgınıyla mücadelede en etkili yöntem aşı. Türkiye de çalışanlarıyla başlayan süreçte 7 Haziran 2021 öğlen saatlerindeki verilere göre 31 milyon doza yakın aşı yapıldı. Sağlık çalışanlarına aşıda ise yeni bir karar alındı. Son dakika bilgisine göre sağlık çalışanlarına 3. doz koronavirüs aşısı da yapılacak.

    Sağlık çalışanlarına 3. doz kararı

    Son dakika haberine göre; 2019 yılının sonuna doğru Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını milyonlarca insanı öldürdü. Salgınla mücadelede en etkili yöntem ise aşı. Türkiye'de de ilk aşıyı 13 Ocak 2021'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca oldu. Ardından da sağlık çalışanlarına aşı süreci başladı. 2 . doz Sinovac aşısı olan sağlık çalışanları için yeni bir karar alındı.

    SAĞLIK ÇALIŞANLARINA 3. DOZ AŞI
    Buna göre; koronavirüsle mücadelede en ön safta yer alan ve canları pahasına mücadele eden sağlık çalışanlarına 3. doz koronavirüs aşısı yapılması kararı alındı.

    3. DOZ AŞININ NEDENİ ANTİKORUN AZALMASI
    Bu kararın alınmasında etkili olan neden ise 2 doz aşı sonrası vücuttaki antikor oranının 6 ay sonra azalmaya başlaması ve vücudun koronavirüse karşı direncinin düşmesi. İlk aşılanan grubun sağlık çalışanları olması nedeniyle de sağlık çalışanlarına 3. doz aşı kararı alındı.

        3. DOZ AŞI SINOVAC MI? BIONTECH Mİ?
        Bu gelişme sonrası en çok merak edilen konulardan bir tanesi de 3. doz aşının hangisi olacağı. Sağlık çalışanlarına ilk 2 doz Sinovac aşısı uygulanırken 3. dozda ise hangi aşının uygulanacağı henüz belli olmadı.

        FARKLI TÜRDEN AŞI YAPILMASININ SAKINCASI VAR MI?
        Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, sabah.com.tr'ye yaptığı açıklamasında, üçüncü doz aşıların farklı türden aşılardan seçilmesinde hiçbir sakınca olmadığını belirterek "Birinci dozu mRNA yaptırdıysanız ikinci dozu da mRNA veya ilk dozu inaktif yaptırdıysanız ikinci dozu da inaktif aşı olmak gerekiyor. Yükleyici doz yaptırmak isteyenler ise aşı uygulamasının üzerinden altı ay geçtikten sonra farklı bir türden aşı yaptırabilir." dedi.

        BAŞKAN ERDOĞAN: 3. DOZ AŞIMI OLDUM
        Çte yandan geçtiğimiz gün TRT canlı yayınına katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan şunları söylemişti "Ciddi manada aşımız geliyor. Aşılarımızın gelişiyle birlikte 50-55 yaş üstüne de yoğun bir şekilde yapmaya başlayacağız. Aşılarla birlikte ciddi manada korunma sürecini tıbben de olmuş olacağız. Ben 3 aşımı oldum, bir de antikor yükseldi mi yükselmedi mi bununla ilgili adımı attım."

            AŞILAMADA 31 MİLYONA YAKLAŞILDI
            Türkiye'de 7 Haziran 2021 Pazartesi 12:49 itibarıyla 30 milyon 870 bin 911 doz koronavirüs aşısı uygulandı. 1. doz uygulanan kişi sayısı 17 milyon 709 bin 968 kişiyken 2. doz uygulanan kişi sayısı ise 13 milyon 160 bin 943 kişi oldu.

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            Haberler Güncel SON DAKİKA: Sağlık çalışanlarına 3. doz koronavirüs aşısı yapılması kararı alındı