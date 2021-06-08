NEŞE AKKAYA: "VATANDAŞLARI BANA SALDIRMALARI İÇİN KIŞKIRTTI"

Akademisyen Neşe Nur Akkaya verdiği ifadede şunları söyledi:

"E.Ç. yine sesini yükselterek, 'Gaziosmanpaşa'ya gidin, burada yaşayamazsınız. Kediyi darp ediyorsunuz' dedi. Sırtım dönük vaziyetteyken birden E.Ç. kafamı tuttu ve elinde bulunan görmediğim ancak termos olarak düşündüğüm bir cisimle yüzüme defalarca vurdu. Ben kendimi kurtarmaya çalışırken beni yere devirdi. Daha sonra gözüm karardı ve bir şey göremedim. Daha sonra gözümü açtığımda E.Ç. hala bağırarak 'kediyi darp etti, kediyi savundum' dedi. Çevrede bulunan vatandaşları bana saldırmaları için bu söylemlerine devam etti. Daha sonra polisler geldi, hastaneye gittim ve gözüme aldığım darbelerden dolayı rapor aldım."

NEŞE NUR AKKAYA DARP RAPORU ALDI

Saldırıya parktaki diğer vatandaşlar müdahale etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Neşe Nur Akkaya darp raporu alarak şahıstan şikayetçi oldu.

İFADESİNDE İTİRAF ETTİ

Gözaltına alınan Eray Ç. ifadesinde Neşe Nur Akkaya'ya saldırdığını ve nefret söylerimde bulunduğunu itiraf etti. Saldırganın arkadaşları ve diğer görgü tanıkları da yumruklu saldırıya şahit olduklarını ifadelerinde beyan etti.

Eray Ç. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

TEPKİKER YÜKSELDİ "BU FAŞİST TUTUKLANSIN!"

Alçak saldırıyı Neşe Nur Akkaya'nın kardeşi Akif Akkaya sosyal medya hesabı Twitter'dan duyurdu. Akif Akkaya "Bu şahıs elini kolunu sallayarak gezecek mi?" diyerek saldırganın tutuklanması için çağrıda bulundu. Sosyal medya kullanıcıları da saldırganın tutuklanmasını istedi.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olayın ardından harekete geçti. Bakan Derya Yanık, İstanbul Nişantaşı'nda bir kadın akademisyene şiddet uygulandığı haberlerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bulundu.

DAVAYA MÜDAHİL OLACAĞIZ

Yanık "Şiddetin her türlüsü ve sebebi ne olursa olsun ayrımcılık utanç verici bir insanlık suçu. Bu faşist zihniyeti şiddetle kınıyorum. Açılacak davaya müdahil olarak Nişantaşı'nda saldırıya maruz kalan kardeşimize bu süreçte her türlü desteği vereceğiz, yanındayız." ifadelerini kullandı.