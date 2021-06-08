Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde aşılama süreci devam ederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni bir kolaylığı duyurdu.
"BU GÜCE GÜVENİN"
Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Aşıya erişimde yeni kolaylıklar var. Biontech aşısı için artık kamu ve özel hastanelerle birlikte Aile hekimlerimiz de devrede. Bugünden itibaren e-nabız ve MHRS üzerinden randevu alabilirsiniz. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.
15 HAZİRAN'A KADAR 14,2 MİLYON GELECEK
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin'in 20 Mayıs'ta gerçekleşen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısındaki görüşmeleri doğrultusunda tedarik süreci günbegün planlanan BioNTech aşısının bir kısmı 26 Mayıs'ta Ankara'ya ulaştı. Haziran için temin edilmesi öngörülen 30 milyon dozun 14,2 milyonu, 15 Haziran'a kadar Türkiye'ye gelecek. Eylülde 120 milyon doz BioNTech aşısı Türkiye'nin elinde olacak.