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    • 08.06.2021 11:39
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    SON DAKİKA: Sağlık Bakanı : aşıları için artık aile hekimlerinden de randevu alabilirsiniz

    Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Dr. , zorlu saklama koşulları nedeniyle bugüne kadar sadece hastanelerde yapılan nın artık aile hekimlerinde de yapılacağını açıkladı.

    BioNTech aşılarında yeni randevu dönemi

    Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde aşılama süreci devam ederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni bir kolaylığı duyurdu.

    "BU GÜCE GÜVENİN"
    Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Aşıya erişimde yeni kolaylıklar var. Biontech aşısı için artık kamu ve özel hastanelerle birlikte Aile hekimlerimiz de devrede. Bugünden itibaren e-nabız ve MHRS üzerinden randevu alabilirsiniz. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.

    15 HAZİRAN'A KADAR 14,2 MİLYON GELECEK
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin'in 20 Mayıs'ta gerçekleşen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısındaki görüşmeleri doğrultusunda tedarik süreci günbegün planlanan BioNTech aşısının bir kısmı 26 Mayıs'ta Ankara'ya ulaştı. Haziran için temin edilmesi öngörülen 30 milyon dozun 14,2 milyonu, 15 Haziran'a kadar Türkiye'ye gelecek. Eylülde 120 milyon doz BioNTech aşısı Türkiye'nin elinde olacak.

        SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK OCAKLARI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATMIŞTI
        Daha önce eksi 80 derecede saklanması gerektiği belirtilen BioNTech aşısına ilişkin geçen günlerde Avrupa İlaç Ajansının (EMA) hazırladığı "BioNTech aşılarını saklama koşullarında değişiklik olduğu ve aşı dolaplarında 2-8 derece arasında 5 gün yerine bir ay saklanabileceği" yönündeki raporun ardından, aşılamada izlenen yol haritasında da değişik yapılması için Sağlık Bakanlığınca çalışma başlatıldı.

        Bakanlık tarafından yapılacak değerlendirme sonrasında BioNTech aşıları da Sinovac gibi aile sağlığı merkezlerinde yapılabilecek.

        KAMU VE ÖZEL HASTANELERDE YAPILIYORDU
        Şu ana kadar Bakanlık tarafından belirlenen hastanelerde uygulanabilen BioNTech aşıları, saklama koşularındaki değişiklikle tüm devlet ve üniversite hastaneleri ile özel hastanelerde de uygulanabilecek.

        100 milyon doz Sinovac için yapılan anlaşmanın dışında 120 milyon doz BioNTech ve 50 milyon doz Sputnik-V'nin de temin edilmesiyle toplam 270 milyon doz Kovid-19 aşısına sahip olacak Türkiye'de, toplumsal bağışıklamada hedeflenen yüzde 70 oranına kısa sürede ulaşılabilecek.
            Aşı olmayanlara yeni kısıtlama geliyor!
            Haberler Güncel SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Biontech aşıları için artık aile hekimlerinden de randevu alabilirsiniz