SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK OCAKLARI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATMIŞTI

Daha önce eksi 80 derecede saklanması gerektiği belirtilen BioNTech aşısına ilişkin geçen günlerde Avrupa İlaç Ajansının (EMA) hazırladığı "BioNTech aşılarını saklama koşullarında değişiklik olduğu ve aşı dolaplarında 2-8 derece arasında 5 gün yerine bir ay saklanabileceği" yönündeki raporun ardından, aşılamada izlenen yol haritasında da değişik yapılması için Sağlık Bakanlığınca çalışma başlatıldı.

Bakanlık tarafından yapılacak değerlendirme sonrasında BioNTech aşıları da Sinovac gibi aile sağlığı merkezlerinde yapılabilecek.