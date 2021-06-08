Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka haritasını paylaştı! 29 Mayıs - 4 Haziran Ankara, İstanbul, İzmir son durum
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 29 Mayıs - 4 Haziran arasını kapsayan 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasını paylaştı. Koca, "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da düşme eğilimi devam ediyor. Bu güce güvenin" dedi. İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 63,93, Ankara'da 99,50, İzmir'de 41,23 oldu. İşte il il son durum...
08.06.2021 20:10
- Son Güncelleme: 08.06.2021 20:18