Siirt'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, araziye gizlenen 2 el bombası, 4 şarjör ve 468 fişek ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK mensupları ve iş birlikçilerinin güvenlik güçleri ve sivillere yönelik silahlı ve bombalı eylemlerde kullanmak üzere silah ve mühimmat sakladıkları yönündeki bilgi üzerine harekete geçti.

Ekiplerin merkez Tınaztepe Mahallesi'ndeki arazide yaptığı aramada toprağa gömülü 2 el bombası, 4 şarjör ve 468 fişek bulundu.