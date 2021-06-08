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    • 08.06.2021 18:56
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    'te terör örgütü PKK'ya operasyon! Toprağa gömülü 2 el bombası, 4 şarjör ve 468 fişek bulundu

    'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Polis ekipleri sivillere yönelik silahlı ve bombalı eylemlerde kullanmak üzere silah ve mühimmat sakladıkları yönündeki bilgi üzerine harekete geçti. Yapılan operasyonda toprağa gömülü 2 el bombası, 4 şarjör ve 468 fişek bulundu.

    Terör zulası bulundu!

    'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, araziye gizlenen 2 el bombası, 4 şarjör ve 468 fişek ele geçirildi.

    Valilikten yapılan açıklamaya göre, ekipleri, terör örgütü PKK/KCK mensupları ve iş birlikçilerinin güvenlik güçleri ve sivillere yönelik silahlı ve bombalı eylemlerde kullanmak üzere silah ve mühimmat sakladıkları yönündeki bilgi üzerine harekete geçti.

    Ekiplerin merkez 'ndeki arazide yaptığı aramada toprağa gömülü 2 el bombası, 4 şarjör ve 468 fişek bulundu.

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