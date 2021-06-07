AK Parti döneminde yapımına başlanan Sancaktepe-Yenidoğan metro hattı CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB tarafından beton dökülerek kapatıldı.

TEPKİLER YÜKSELDİ

İBB'nin yaptığı beton dökerek metro hattı kapatma işine vatandaşlardan ve siyasilerden tepkiler yükseldi.

"PARALARI NEREYE HARCADINIZ?"

Kendisine mikrofon tutulan ve İBB'nin projeyi durdurması hakkında fikri sorulan bir vatandaş "Sancaktepe'yi AK Parti kazandığı için İBB buraya özen göstermedi." ifadelerini kullanırken "Metroyu 'param yok' diye iptal ediyorlar. Yurt dışından alınan krediyi nereye harcadınız?" sözleriyle tepki gösterdi.