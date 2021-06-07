Göreve geldikten sonra "Temel atmama" programı bile düzenleyen Ekrem İmamoğlu'nun son skandalı ise inşaatına başlanan Sancaktepe-Yenidoğan metro hattını durdurmak oldu.
AK Parti döneminde yapımına başlanan Sancaktepe-Yenidoğan metro hattı CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB tarafından beton dökülerek kapatıldı.
TEPKİLER YÜKSELDİ
İBB'nin yaptığı beton dökerek metro hattı kapatma işine vatandaşlardan ve siyasilerden tepkiler yükseldi.
"PARALARI NEREYE HARCADINIZ?"
Kendisine mikrofon tutulan ve İBB'nin projeyi durdurması hakkında fikri sorulan bir vatandaş "Sancaktepe'yi AK Parti kazandığı için İBB buraya özen göstermedi." ifadelerini kullanırken "Metroyu 'param yok' diye iptal ediyorlar. Yurt dışından alınan krediyi nereye harcadınız?" sözleriyle tepki gösterdi.