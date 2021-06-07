Bu faaliyetin devam etmesine müsaade etmeyeceklerini çünkü Yenidoğan için bu metronun şart olduğunu ifade eden Döğücü, "İBB Başkanı ilçemizi ziyarete geldiğinde kendisine buradaki metroyla ilgili beklentileri uzun uzun anlattık. Bir sürü bahane üretti. Geçtiğimiz hafta bir baktık ki hafriyat kamyonlarını sürmüşler, toprağı atmaya başlamışlar. Bu mudur birlikte yönetmek? Bu mudur halkla birlikte yönetmek? Kesinlikle metromuza dokundurtmayacağız, bu metronun devam etmesi için her şeyi yapacağız." diye konuştu.

İBB ile birlikte durdurulmuş bir sürü projeleri olduğunu aktaran Döğücü, şöyle devam etti: