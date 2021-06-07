AK Parti'den İBB'nin Sancaktepe-Yenidoğan Metro Hattı için açılan çukurları doldurmasına peş peşe sert tepki geldi.
HESABINI MUTLAKA MİLLETİMİZ SORACAK
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Halkalı - Gayrettepe Metroları Depo Sahası İlk Ray Kaynak Töreni"ne katıldı.
Halka hizmet anlayışı ile çalıştıklarını belirten Bakan Karaismailoğlu, "Kısa bir süre önce Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Kuzey Marmara Otoyolunun 7.kesimi olan Hasdal-Başakşehir kısmı ile Çamlıca Kulemizi hizmete açtık. Metro inşaatlarımızdaki çalışmalarımız 7/24 esasına göre devam ediyor. Başkaları gibi, hastanelerin yollarını yapmaktan imtina etmedik. Başkaları gibi, başlatılan metro hatlarını durdurmadık. Aksine daha da hızlandırdık. Ayrıca maalesef çok üzülerek söylüyorum devam eden metro hattının üzerine hafriyat dökülen günleri de İstanbul gördü. Yapımından sorumlu olan belediyesi tarafından açıkça yapılan bu kamu malına zararın hesabını milletimiz mutlaka soracaktır. Bizler, günü birlik siyasi çekişme ve gerilimin ötesinde, yalan ve iftiralardan uzak, canla başla şehirlerimizin ve ülkemizin refahı için çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemiz ve milletimiz için laf değil iş üretiyoruz ve projelerimizi bir bir bitirmeye devam edeceğiz. Hedefimiz olan dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz" şeklinde konuştu.
BU MUDUR BİRLİKTE YÖNETMEK? BU MUDUR HALKLA BİRLİKTE YÖNETMEK?
Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ve AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Malik Ejder Batur, Yenidoğan inşaat alanında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bölgede yaşayan vatandaşlar da ellerinde döviz ve pankartlarla basın açıklamasına katıldı.
Belediye Başkanı Döğücü, yılların emeğiyle açılmış, belli oranda ilerlemiş ve İstanbul için özellikle Sancaktepe- Yenidoğan için hayati anlamda önem taşıyan bir projenin üstüne toprak döküldüğünü anlattı.
Bu faaliyetin devam etmesine müsaade etmeyeceklerini çünkü Yenidoğan için bu metronun şart olduğunu ifade eden Döğücü, "İBB Başkanı ilçemizi ziyarete geldiğinde kendisine buradaki metroyla ilgili beklentileri uzun uzun anlattık. Bir sürü bahane üretti. Geçtiğimiz hafta bir baktık ki hafriyat kamyonlarını sürmüşler, toprağı atmaya başlamışlar. Bu mudur birlikte yönetmek? Bu mudur halkla birlikte yönetmek? Kesinlikle metromuza dokundurtmayacağız, bu metronun devam etmesi için her şeyi yapacağız." diye konuştu.
İBB ile birlikte durdurulmuş bir sürü projeleri olduğunu aktaran Döğücü, şöyle devam etti: