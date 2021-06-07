CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, toplantının ardından genel merkez binasında basın toplantısı düzenledi.
FAİK ÖZTRAK İMAMOĞLU'NU KORUDU
Öztrak, Marmara Denizi'nde müsilaj kabusunun büyüdüğünü belirterek, "Deniz salyası tüm Marmara'yı hatta Kuzey Ege'yi etkiliyor. Bu sadece denizin üstünü örten bir pislik değil aynı zamanda denizin altını da öldüren bir bela. Bize ait tek denizimiz olan Marmara Denizi can çekişiyor. Bugünlere elbette bir günde gelmedik ama bakıyoruz bu konuda en son konuşacak olanlar, ülkeyi 19 yıldır yöneten, İstanbul'u 25 yıldır yöneten, sonunda da İstanbul'a ihanet ettiğini itiraf etmek zorunda kalan mevcut kadrolar." sözlerini sarf etti.
GELİR GELMEZ BİYOLOJİK ATIK SU ARITMA TESİSİ'NİN YAPIMINI DURDURDU
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silahtarağa İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi 'Temel Atmama' Töreni'ni 7 Kasım 2019 yılında düzenlemiş, büyük tepkiye neden olmuştu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir programda Silahtarağa İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nin yapımını durduğunu övünçle anlattığı konuşması tekrar gündeme geldi.
CHP'Lİ İMAMOĞLU: GEREK YOK BÖYLE BİR PROJEYE, GEREK YOK