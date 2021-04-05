CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti'nin icraatlerini sahiplenmeye ve taklit etmeye devam ediyor.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yeni doğan bebeklere yönelik 4 aylık destek paketinin AK Parti ilçe belediyeleri tarafından 10 yıldır uygulandığı ortaya çıktı.
İMAMOĞLU, YENİ DOĞAN BEBEKLERE DESTEK PAKETİNİ AÇIKLADI!
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından paylaşımda bulundu ve "3 çocuk tavsiye etmek kolay da masraflarını karşılamak kolay değil. Yeni doğan bebeklerin tüm ihtiyaçlarını 4 ay karşılayabilecek destek paketini ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtmaya başlıyoruz. Özellikle bebek ürünleri üreticilerimizi kampanyaya desteğe davet ediyorum" dedi.
SELÇUK: "HANİ GEREKİRSE TEKRAREN KEŞFETMEYİN"
Zehra Zümrüt Selçuk; Ekrem İmamoğlu'na paylaşımını etiketleyerek, "İlçe belediyelerimizin yıllardır yeni doğanlara yaptıklarını büyükşehir olarak keşfetmenizden dolayı memnun olduk. Ayrıca doğum/eğitim/sağlık/öksüz-yetim yardımı gibi çocuk odaklı desteklerimiz de var. 130 bin çocuğumuz düzenli SED almakta. Hani gerekirse tekraren keşfetmeyin" dedi.
GÖKSU: "BUNLAR EN AZ 10 YIL GERİDEN GELİYOR"
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Zehra Zümrüt Selçuk'u etiketleyerek, "Esen Bebe projemizle, 10 yıldır biz bu işi Esenler'de zaten yapıyoruz Sayın Bakanım. Bunlar en az 10 yıl geriden geliyor" dedi.