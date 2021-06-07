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    • 07.06.2021 19:05
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    duyurdu: bölgesinde bir araca tuzaklanmış bomba imha edildi

    Alçaklar Harekatı bölgesini kana bulayacaktı... , 'ta boş bir arazide bulunan araca tuzaklanmış iki bombanın timleri tarafından imha edildiğini duyurdu.

    AA
    Barış Pınarı bölgesinde tuzaklanmış bomba imha edildi

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesindeki Tel Hamut'ta bir araca tuzaklanmış iki bombanın imha edildiğini bildirdi.



    SAS TİMLERİ İMHA ETTİ
    MSB'den yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesindeki Tel Hamut'ta görevli Sualtı Savunma (SAS) Timimiz, boş bir arazide şüpheli araç tespit etti. Yapılan incelemede araç içine tuzaklanmış halde iki adet patlayıcı bulundu. SAS Timimiz aracı kontrollü şekilde imha etti." ifadeleri kullanıldı.



    Paylaşımda, bombanın imha edilmesine dair görüntülere de yer verildi.

    İşte saniye saniye bombanın imha edilme anı



        Konuya ilişkin Bakanlıktan yapılan açıklama;
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        Barış Pınarı bölgesinde tuzaklanmış bomba imha edildi
        Haberler Güncel Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Barış Pınarı bölgesinde bir araca tuzaklanmış bomba imha edildi