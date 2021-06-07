



SAS TİMLERİ İMHA ETTİ

MSB'den yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesindeki Tel Hamut'ta görevli Sualtı Savunma (SAS) Timimiz, boş bir arazide şüpheli araç tespit etti. Yapılan incelemede araç içine tuzaklanmış halde iki adet patlayıcı bulundu. SAS Timimiz aracı kontrollü şekilde imha etti." ifadeleri kullanıldı.