Kadıköy Caddebostan Sahili'nde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri tarafından müsilaj (deniz salyası) temizleme çalışmalarına başlandı. Deniz salyalarını temizleme çalışması havadan görüntülendi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Kocaeli'de ODTÜ araştırma gemisi Bilim-2'deki deniz salyasıyla mücadele çalışmalarını incelediği sırada Marmara Denizi'nin birçok noktasında da çalışmalar başlatıldı.
Caddebostan Sahili'ne gelen ekipler, akışkan deniz salyasının bir noktada birikmesi için denize bariyer çekti.