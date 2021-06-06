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    • 06.06.2021 17:06
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    Deniz salyası (müsilaj) için ilk adım atıldı! 'da temizlik başladı!

    ’nun “temel atmama töreni” şovunun bir sonucu olan deniz salyası (müsilaj) için harekete geçmişti. İlk adım bugün atılarak ’nde temizlik çalışması başladı.

    Kadıköy Caddebostan Sahili'nde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri tarafından müsilaj (deniz salyası) temizleme çalışmalarına başlandı. Deniz salyalarını temizleme çalışması havadan görüntülendi.

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Kocaeli'de ODTÜ araştırma gemisi Bilim-2'deki deniz salyasıyla mücadele çalışmalarını incelediği sırada Marmara Denizi'nin birçok noktasında da çalışmalar başlatıldı.

    Caddebostan Sahili'ne gelen ekipler, akışkan deniz salyasının bir noktada birikmesi için denize bariyer çekti.

        Ekipler daha sonra su üstünde kütle halinde oluşan müsilajları depolama tanklarına doldurdu.

        Tanklara doldurulan deniz salyalarının daha sonra bertaraf edileceği öğrenildi.



        "MÜSİLAJ PROBLEMİNE YÖNELİK TEMİZLİK ÇALIŞMALARINA BAŞLADIK"
        Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü'nde görevli Mehmet Tamer Çobanoğlu yapılan temizlikle ilgili "Bugün itibarıyla Marmara Denizi'nde yaşanan müsilaj problemine yönelik temizlik çalışmalarına başlamış bulunmaktayız. Bu çalışmaları yaygınlaştırarak sürdüreceğiz" dedi.
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