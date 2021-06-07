e-Nabızdan aşı randevusu nasıl alınır? 50 yaş üzeri ve öğretmenler Covid 19 aşı randevusu alma ekranı sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Sağlık Bakanlığı aşılama takviminde sıra 50 yaş üstüne geldi ve MEB son dakika duyuru yaptı öğretmenlerin de aşılama randevularının açıldığını ve e-Nabız üzerinden alabileceklerini duyurdu. İşte merakla araştırılan e-Nabız Covid 19 aşı alma detayları…
E-NABIZ COVİD 19 AŞI RANDEVUSU ALMA EKRANI
Aşılama programı kapsamında sırası gelen ve kriterlere uyan vatandaşlar, e-Nabız sistemi üzerinden "Covid-19 aşı durumunu sorgula" sekmesi altından bunu kolaylıkla öğrenebilir ya da aralarında boşluk bırakarak AŞI, T.C. Kimlik Numarası ve T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesini 2023'e kısa mesaj atarak aşı uygunluk durumlarını öğrenebilirler.
Bu aşamanın ardından aşı onam formuna hem e-Nabız'dan hem gelen kısa mesaj ile erişebiliyor. Eğer vatandaş aşı grubunda yer alıyor ise, aşı randevusunu; e-Nabız üzerinden Merkezi Hekim Randevu Sistemine (MHRS) bağlanarak ya da MHRS mobil uygulamalarını kullanarak ve ALO182 hattını arayarak alabiliyor. Tüm randevu bilgileri hem e-Nabız'da hem de vatandaşların cep telefonuna gelen kısa mesajda yer alıyor.