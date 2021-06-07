Marmara Denizi'nin önemli sahilleri, müsilajla kaplandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın emriyle Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, olaya el attı. BİLİM- 2 Marmara Araştırma Gemisi'ne çıktı.

"Marmara'mızı kaderine terk etmeyeceğiz. Aynı Haliç'te Cumhurbaşkanımız ne yaptıysa Marmara Denizi'mizde de Boğaz'da da gereken tüm adımları atıyor olacağız. 7/24 çalışacağız. Bu işte herkes elini taşın altına koymalı. Tüm kurumlar ile sürekli işbirliği halindeyiz. Şimdi Marmara denizinin dijital ikizini oluşturacağız. Gemi kaynaklı kirlilikten karasal kirliliğe kadar her şey takip edilecek" açıklamasını yaptı.

EYLEM PLANI TOPLANTISI

Kocaeli'de düzenlenen Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Toplantısı'nda katıldı. Marmara Belediyeler Birliği üyeleri ile bir araya geldi. Burada ortak çevre yönetimi ve eylem planı değerlendirmeleri yapıldı.

MÜSİLAJ EKİPLERİ İŞBAŞINDA

Anadolu Yakası'nda daha yoğun görülen müsilaj için ekipler Caddebostan Sahili'nde temizliğe girişti. Önce deniz salyasının bir noktada birikmesi için denize bariyer çekildi. Ardından depolama tanklarına alınan müsilajlar, bertaraf edildi. Temizlik çalışmalarının büyük bir titizlikle süreceği belirtildi.