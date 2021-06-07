Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Müsilaj belası için Başkan Erdoğan emir verdi harekete geçti

    Bakanı , müsilaj sorununa karşı hazırlanan Acil Eylem Planı'nı açıkladı. 'nın tamamını koruma altına alacaklarını belirten Bakan Kurum, atık su arıtma tesislerinin tümünün yenileneceğini bildirdi.

    Marmara Denizi'nin önemli sahilleri, müsilajla kaplandı. Başkan 'ın emriyle Bakanı , olaya el attı. BİLİM- 2 'ne çıktı.

    "'mızı kaderine terk etmeyeceğiz. Aynı 'te Cumhurbaşkanımız ne yaptıysa 'mizde de 'da da gereken tüm adımları atıyor olacağız. 7/24 çalışacağız. Bu işte herkes elini taşın altına koymalı. Tüm kurumlar ile sürekli işbirliği halindeyiz. Şimdi in dijital ikizini oluşturacağız. Gemi kaynaklı kirlilikten karasal kirliliğe kadar her şey takip edilecek" açıklamasını yaptı.

    EYLEM PLANI TOPLANTISI
    'de düzenlenen Koordinasyon Toplantısı'nda katıldı. üyeleri ile bir araya geldi. Burada ortak çevre yönetimi ve eylem planı değerlendirmeleri yapıldı.

    MÜSİLAJ EKİPLERİ İŞBAŞINDA
    'nda daha yoğun görülen müsilaj için ekipler 'nde temizliğe girişti. Önce deniz salyasının bir noktada birikmesi için denize bariyer çekildi. Ardından depolama tanklarına alınan müsilajlar, bertaraf edildi. Temizlik çalışmalarının büyük bir titizlikle süreceği belirtildi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Ankara'da kritik toplantı! Başkan Erdoğan...
    Haberler Güncel Müsilaj belası için Başkan Erdoğan emir verdi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçti