Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 06.06.2021 14:33
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.06.2021 14:36
    ABONE OL

    'de feci kaza! Su tankeri yol kenarına devrildi

    Son dakika haberi... 'de plakasız su tankeri, başka bir aracın sıkıştırması sonucu, yol kenarındaki araziye devrildi. Sürücü, kazayı yara almadan atlattı. Kaza yerine çağrılan çekici ile tanker, bulunduğu yerden kaldırıldı.

    DHA
    Başakşehir'de feci kaza! Su tankeri yol kenarına devrildi

    'de plakasız su tankeri, başka bir aracın sıkıştırması sonucu, yol kenarındaki araziye devrildi. Sürücü, kazayı yara almadan atlattı.
    Kaza, 12.30 sıralarında nda meydana geldi.

    Plakasız su tankeri, iddiaya göre başka bir araç tarafından sıkıştırıldı. Sürücü de önündeki araca çarpmamak için direksiyonu sağ kırdı. Ancak tanker, yol kenarındaki araziye devrildi.

    Sürücünü yara almadan atlattığı kazanın ardından bölgeye tedbir amaçlı itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine çağrılan çekici ile tanker, bulunduğu yerden kaldırıldı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Başkan Erdoğan'dan Z kuşağı ile bir arada
    Haberler Güncel Başakşehir'de feci kaza! Su tankeri yol kenarına devrildi