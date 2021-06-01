AHaber CANLI YAYIN

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Diyoruz ki kazanan Türkiye, kazançlı çıkan Türkiye olsun. Biz bu vatanı karşılık sevdik, seveceğiz. MHP olarak kendimize güveniyor, milletimize inanıyoruz. Türkiye'yi kötüleme yarışı içine girenler, aslında milli özgüveni aşındırmak isteyen çorak zihniyetlerden başkası değildir. Bizden bir şey olmaz teranelerine alet olan çevrelerin Türkiye ile sorunları olduğunu görmeliyiz. Siyasi mücadelenin bir ahlakı olmalıdır. Siyasi mücadele adam gibi mertçe yapılmalıdır. İlkesizlerin bağımsız bir iradesi olamaz. İradesi esir düşenler için ülke ve ülkü diye bir düşüncenin esamesi bile okunamaz.

Türkiye'de muhalefet yozlaşması alarm veriyor. Siyasette erdem yoksa entrika hakimdir.