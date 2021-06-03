Muhalefetin erken seçim yaygarasında asıl amaç başka!

MUHALEFET BÜYÜME RAKAMLARINDAN NEDEN RAHATSIZ?

Son 2021'in ilk çeyreğinde açıklanan büyümeyle OECD ve G20 içerisindeki ülkelerden Çin'den sonra en fazla büyüyen ülke Türkiye. Yüzde 7'lik bir büyüme gerçekleşti. 19 yıllık iktidarımız döneminde büyümeyi gözle görmeyenlerin bir kendisini kontrol etmesini özellikle istirham ediyorum.

Ben iddialı söylüyorum. Şu anda dünyada Türkiye'deki sağlık sisteminin üstünde hizmet veren hiçbir ülke yoktur.