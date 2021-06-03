Muhalefetin erken seçim yaygarasında asıl amaç başka!

Vergi borcu olanların beklediği kanun teklifi TBMM'den geçti. Kapsamlı borç yapılandırmasında neler var? Hangi çalışmalar yapılacak? Muhalefet büyüme rakamlarından neden rahatsız? Erken seçim ısrarının perde arkası ne? AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Yurdunuseven, FETÖ'nün "cezaevlerinde şiddet" algısı ile ilgili de açıklamalarda bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
KAPSAMLI BORÇ YAPILANDIRMASINDA NELER VAR?
Bu hafta meclisimizde bazı alacakların tahsili ve ötelendirilmesi yapılandırmayla ilgili bir kanun vardı. Bugün sabah 4.30'a kadar devam etti kabul ettik ve kanunlaştı. Vatandaşlarımıza bu pandemi döneminde bir nebze daha olsun rahatlatmak amacıyla bir kanun çıkarttık. Geçmiş dönemlerdeki çalışmalarımızı inşallah önümüzdeki haftalarda daha güzel çalışmalarla devam ettireceğiz. Önümüzdeki haftalarda da icra iflas kanununda bir değişiklik bekliyoruz. Yine cezaevlerinde iyileştirme gelecek inşallah. Bir de askeri yargılama ile ilgili bir düzenlemeyle önümüzdeki haftalarda devam edeceğiz çalışmalara.
MUHALEFET BÜYÜME RAKAMLARINDAN NEDEN RAHATSIZ?
Son 2021'in ilk çeyreğinde açıklanan büyümeyle OECD ve G20 içerisindeki ülkelerden Çin'den sonra en fazla büyüyen ülke Türkiye. Yüzde 7'lik bir büyüme gerçekleşti. 19 yıllık iktidarımız döneminde büyümeyi gözle görmeyenlerin bir kendisini kontrol etmesini özellikle istirham ediyorum.
Ben iddialı söylüyorum. Şu anda dünyada Türkiye'deki sağlık sisteminin üstünde hizmet veren hiçbir ülke yoktur.