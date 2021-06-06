"'Bütçem ile 58 kilometre metro yapacağım' sözü de kendi ifadesiydi. Lakin şu ana dek herhangi bir metro inşaatına başlamadı. 58 kilometre metro sözü veren bir belediye başkanının Ankara'yı şantiyeye çevirmesini beklerdim. Gelinen noktada Sayın Mansur Yavaş'ın çalışmaya, Ankara'ya değer katmaya bir niyetinin olmadığını görüyoruz."

"İCRAAT YOK AMA SÜREKLİ KONUŞUYOR..."

"Bir yerden bir yere gitmenin en rahat olduğu başkentlerden birisi olan Ankara trafiğinin şu anki hali içler acısı. Parkları ve rekreasyon alanları ile ünlü Ankara'nın parkları bakımsızlıktan dökülüyor. Ufku ve yapılan güzel çalışmalar ile Avrupa'nın ünlü Başkentleri ile yarışan Ankara'nın vizyonu CHP belediyeciliği yüzünden yerlerde sürünüyor."